Какие колготки надеть, чтобы не опозориться: 7 советов, которые спасут образ (фото)

Стильная шпаргалка, которая поможет в любом случае

С подбором колготок в образе часто возникают сложности. Даже к классическим черным колготкам, которые, казалось бы, подходят к любому образу, возникают вопросы. Поэтому в этом материале расскажем о том, как стилизовать не только базовые, но и акцентные колготки с принтами, цветом и узорами.

Стилист Яна Платонова у себя в Инстаграме дала несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться, чтобы в любой ситуации выглядеть великолепно.

С чем сочетать колготки: топ-7 советов стилиста

Совет 1. Плотные колготки и замшевая обувь без лишних деталей — это идеальная пара. Они совпадают по фактуре и за счет этого ноги кажутся бесконечными, а дуэт колготки + обувь — максимально гармоничным.

Совет 2. Иногда колготки специально покупают размером меньше, чтобы они лучше утягивали — этого делать нельзя. У вас получится неравномерное натяжение, за счет чего колготки будут где-то темнее, а где-то светлее, а еще они быстрее порвутся.

Совет 3. Если есть желание приручить цветные колготки, начинайте с более приглушенных оттенков. Самый безопасный вариант — подобрать колготки в тон обуви или в тон юбке/платью. В любом случае желательно, чтобы цветные колготки дублировали один из оттенков в образе.

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Совет 4. Цветными колготками можно так же поддержать один из оттенков принта в образе — получается очень гармонично и красиво.

Совет 5. Колготки с принтом можно легко вписать в простой базовый образ, либо поддержать ими драму и дерзкое настроение.

Совет 6. Колготки в горох с частым и средним ритмом принта — самый "безопасный" и универсальный вариант, который подойдет девушкам с разными типами фигур.

Совет 7. Колготки со стразами или блестками добавят вашему образу для особого случая праздничности и "изюминки".

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит обращать внимание не только на выбор колготок, но и самых нарядов. О том, какие платья подходят женщинам с разным типом фигуры — смотрите в нашем предыдущем материале.