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Добавляют вес и возраст: с какими принтами этой зимы нужно быть осторожнее

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Модные принты зимы 2022 - от клетки к полоске Новость обновлена 26 декабря 2021, 23:14
Модные принты зимы 2022 - от клетки к полоске

Названы актуальные принта зимы-2022

С задачей наполнить гардероб ощущением динамики и красками этой зимы справится принт. Он способен завершить образ и сделает его более объемным. Сочетание различных изображений в одежде, обуви или аксессуарах будет решительно заявлять о вкусе своей обладательницы.

Принты, которые являются трендовыми в этом сезоне, перечислила стилист Наталия Лаврова в Инстаграме.

Актуальные принты зимы-2022:

  1. Клетка. В идеале шахматная доска, в идеале — черно-белая. Но другие цвета тоже допустимы.
  2. Полоска. Помним, что чем шире полоска, тем больше объема она вам добавит.
  3. Анималистичный принт. Зебры, львы наше все.
  4. Цветочный принт. Коварный, потому что когда он располагается в портретной зоне, то может здорово добавить возраст. Следим за визуальным эфектом.
  5. Аргайл, или ромбы.
  6. Микс принтов. Не бойтесь сочетать принты — это всегда сделает образ более интересным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что испортить образ, каким бы он стильным ни был, могут обычные колготки. Как правильно стилизовать колготки с разными цветами и узорами — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Принты #Мода 2022
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