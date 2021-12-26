Добавляют вес и возраст: с какими принтами этой зимы нужно быть осторожнее

Названы актуальные принта зимы-2022

С задачей наполнить гардероб ощущением динамики и красками этой зимы справится принт. Он способен завершить образ и сделает его более объемным. Сочетание различных изображений в одежде, обуви или аксессуарах будет решительно заявлять о вкусе своей обладательницы.

Принты, которые являются трендовыми в этом сезоне, перечислила стилист Наталия Лаврова в Инстаграме.

Актуальные принты зимы-2022:

Клетка. В идеале шахматная доска, в идеале — черно-белая. Но другие цвета тоже допустимы. Полоска. Помним, что чем шире полоска, тем больше объема она вам добавит. Анималистичный принт. Зебры, львы наше все. Цветочный принт. Коварный, потому что когда он располагается в портретной зоне, то может здорово добавить возраст. Следим за визуальным эфектом. Аргайл, или ромбы. Микс принтов. Не бойтесь сочетать принты — это всегда сделает образ более интересным.

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