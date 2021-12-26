Добавляют вес и возраст: с какими принтами этой зимы нужно быть осторожнее
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Названы актуальные принта зимы-2022
С задачей наполнить гардероб ощущением динамики и красками этой зимы справится принт. Он способен завершить образ и сделает его более объемным. Сочетание различных изображений в одежде, обуви или аксессуарах будет решительно заявлять о вкусе своей обладательницы.
Принты, которые являются трендовыми в этом сезоне, перечислила стилист Наталия Лаврова в Инстаграме.
Актуальные принты зимы-2022:
- Клетка. В идеале шахматная доска, в идеале — черно-белая. Но другие цвета тоже допустимы.
- Полоска. Помним, что чем шире полоска, тем больше объема она вам добавит.
- Анималистичный принт. Зебры, львы наше все.
- Цветочный принт. Коварный, потому что когда он располагается в портретной зоне, то может здорово добавить возраст. Следим за визуальным эфектом.
- Аргайл, или ромбы.
- Микс принтов. Не бойтесь сочетать принты — это всегда сделает образ более интересным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что испортить образ, каким бы он стильным ни был, могут обычные колготки. Как правильно стилизовать колготки с разными цветами и узорами — смотрите в нашем материале.
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