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Стильно и современно: какие шарфы сделают ваш образ неотразимым зимой-2022

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как носить шарф зимой-2022 Новость обновлена 27 декабря 2021, 08:58
Как носить шарф зимой-2022

Этой зимой в моде разнообразные шарфы, среди которых каждая модница сможет найти свой вариант

Одним из главных аксессуаров зимой является шарф. Если правильно его подобрать, то он в одно мгновенье сделает ваш образ законченным, модным и, конечно, защитит от холода. В то же время, стоит обратить внимание, какие шарфы могут испортить ваш образ.

Стилист Самал Молдыбаева в своем блоге в Instagram streetstyle_looks_ рассказала, на какие модели можно обратить внимание в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно и современно.

Шарф оверсайз

Один из главных трендов – мегаобъемные шарфы плотной фактуры. Это могут быть большие шарфы крупной вязки, объемные палантины из шерсти и кашемира.

Hand made

Ручная работа сейчас в моде, поэтому если вы умеете обращаться со спицами и крючком, у вас есть отличный шанс обзавестись коллекцией модных шарфиков.

С принтом

Лучше всего на шарфах смотрится геометрия: полоска, клетка, гусиная лапка. Если вы выбираете акцентный шарф, то образ должен быть однотонным.

Дутый шарф

Стильная альтернатива кашемировым шарфам – дутые модели из нейлона и полиэстера. Такой шарф станет ярким акцентом в зимнем образе и сочетать его можно как с куртками, объемными пуховиками, так и с шерстяными, стегаными пальто.

Тонкий длинный

Еще одна тенденция – тонкий длинный шарф. Такая вещь, особенно если она будет контрастного с верхней одеждой цвета, визуально добавит несколько сантиметров роста за счет акцентной вертикали.

Шелковый платок

Шелковый платок сложно назвать трендом – это, скорее, вечная классика. Шелковая косынка с ярким принтом – отличный акцент в образе. Ее можно повязать вокруг шеи или носить в качестве банданы, которая также является трендом сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты на одежде добавят вам лишний возраст и подчеркнут недостатки фигуры.

Теги:
#Мода #Стиль #Шарф
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