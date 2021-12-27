Акцент на женственность: какие платья будут в моде в 2022 году

Стилисты и дизайнеры уже определились, что будет в моде весной и летом 2022 года

Модные эксперты уже давно рассказывают о том, что будет в тренде в 2022 году и как стоит одеваться женщинам и мужчинам. Сейчас мы активно подбираем наряды, в которых будем эффектно выглядеть в новогоднюю ночь, но после праздников стоит начать изучать, какая одежда будет в моде весной и летом следующего года. К тому же, стилисты подготовили много приятных сюрпризов для тех девушек и женщин, которые отдают предпочтение платьям.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Цветочные мотивы

Цветочный принт в различных вариациях становится хитом сезона весна-лето и 2022 год не стал исключением. Такие наряды предлагают в своих коллекциях Lanvin, Giambatista Valli, Saint Laurent и Valentino.

Платья с вырезами на теле

Одним из главных трендов 2022 года станут различные вырезы и разрезы на платьях. Правда, зимой вам вряд ли будет комфортно в подобное одежде, а вот взять тренд на заметку и начинать выбирать платье на весну и лето можно уже сейчас.

Акцент на плечи

В 2021 году в моду вошла одежда с массивными плечами и тренд, похоже, еще долгое время будет актуальным. Если вы еще не успели купить платье с акцентными плечами, то вы еще успеете сделать это в 2022 году.

Платья-анораки

Спортивный стиль все больше укрепляется в модном мире. Мы уже привыкли к тому, что джоггеры, худи и балаклавы стали частью нашего повседневного гардероба, а к 2022 году стилисты превратили еще и анораки в нарядные платья.

Платья с перцями

Совсем недавно платья с перьями ассоциировались исключительно с вечерними образами, но весной и летом 2022 года дизайнеры предлагают носить их каждый день. При этом, не стоит бояться, что вы будете выглядеть нелепо и неуместно в таком наряде – модные тенденции будущего сезона диктуют новые условия.

Сетки и переплетения

Показать тело в 2022 году стилисты предлагают не только через разрезы на платьях, но и в платье-сетке. Само собой, приходить в офис в полупрозрачном наряде не нужно, но надеть его поверх купальника во время отпуска – отличное решение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой модный тренд 2022 года будет самым соблазнительным и как подобрать наряд в таком стиле.