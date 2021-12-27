Сколько можно это носить? 8 устаревших трендов в одежде, о которых нужно забыть в 2022 году

Модные эксперты рассказали, от каких вещей нужно отказаться в следующем году

Сейчас можно носить любую одежду и выглядеть стильно – главное, умело все сочетать в своем образе. В то же время, если вы не уверены, что сможете вписать в свой гардероб вещи, которые потеряли актуальность, лучше не рисковать и покупать то, что точно будет актуальным в 2022 году.

Об этом пишет L'Officiel.

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Джинсы скинни

Лучше всего сочетать джинсы скинни с кофтами оверсайз, кожанной курткой или свободной майкой. Но это слишком напоминает моду 2000-х, когда в таких джинсах ходили люди разных возрастов и сфер занятости. Скинни лучше заменить прямыми классическими моделями джинсов.

Шорты-бермуды

Мода на шорты-бермуды оказалась недолговечной. В 2022 году им на замену придут укороченные классические шорты. А бермуды можно оставить для прогулок.

Обувь с квадратным носком

Обувь с квардратными носами возглавляла все списки трендов в 2021 году, но ее настолько агрессивно рекламировали, что многим она успела надоесть до того, как совершить покупку. В 2022 году в моду возвращаются остроносые туфли, бутсы и лодочки.

Футболка с принтом

В течение нескольких сезонов базовые футболки с принтом оставались основной для множетсва повседневных образов. Но весной-летом 2022 года ее стоит заменить однотонной футболкой или топом.

Короткое платье-свитер

Многие звезды в прошлых сезонах постоянно появлялись на публике в платьях-худи или удлиненных свитерах, которые едва прикрывали бедра. В 2022 году этот тренд уступил место длинным моделям и сейчас стоит отдать предпочтение теплым утонченным макси.

Брюки со складками

Брюки paper pants с заложенными на бедрах складками будут в моде в следующем году, но носить их стоит очень осторожно – они укорачивают силуэт и делают акцент на бедрах. Весной-летом 2022 года возвращается мода на модели клеш и прямые брюки-сигареты.

Пижамы

Неформальная одежда на фоне пандемии коронавируса и карантинов стала неотъемлемой частью нашего повседневного гардероба и многие модницы стали появляться на улице в костюмах в пижамном стиле. Но за несколько сезонов этот тренд успел надоесть и в 2022 году к нам возвращается элегантность.

Ностальгия по 90-м и 2000-м

Свободные брюки, кардиганы, топы на пуговицах и платья комбинации уходят на второй план. Им на замену в 2022 году приходят вещи в стиле кэжуал, длинные платья и шубы из искусственного меха.

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