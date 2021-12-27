Как выбрать джинсы, которые спасут ваш зимний образ
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Джинсы – отличный вариант, когда нужно одеваться красиво, комфортно и тепло
С наступлением зимы мы стараемся подбирать одежду, в которой нам было бы тепло и комфортно. Незаменимой составляющей гардероба являются джинсы, которые способны согреть в самое холодное время года – главное, правильно подобрать модель. Несмотря на то, что некоторые фасоны и цвета приходят и выходят из моды, вещи из денима всегда остаются актуальными.
Какие джинсы оставить в гардеробе этой зимой, рассказывает L'Officiel.
Джинсы в темных оттенках
С приходом зимы актуальной становится одежда темных глубоких цветов. Несмотря на то, что в этом сезоне актуальна светлая одежда в стиле хюгге, черный, глубокий синий и другие темные оттенки всегда подчеркнут ваш стиль.
Джинсы с яркими акцентами
Зимой нам приходится прятаться под теплой верхней одеждой, из-под которой не видно всех ваших трендовых вещей. Чтобы добавить яркие акценты, можно выбрать джинсы с необычными подворотами, либо модели с необычными деталями.
Джинсы с флисовой подкладкой
Брюки с подкладкой из флиса могут спасти вам жизнь, если вы живете в действительно холодной местности. К сожалению, модные бренды не создают утепленные джинсы, но такую модель можно купить в отделах, где продается рабочая одежда. К тому же, в последнее время бренды, которые продают такие вещи, все чаще создают трендовые модели.
Ранее "Телеграф" писал, как джинсы помогают создать идеальный гардероб, используя минимум вещей.
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