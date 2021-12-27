Укр

Беспроигрышный вариант: как выбрать юбку, которая выгодно подчеркнет вашу фигуру

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как носить юбку в 2022 году
Как носить юбку в 2022 году

Юбка является важной частью гардероба, которая поможет сделать образ женственным

Правильно подобранная юбка может сделать ваш образ нарядным и изысканным. Даже зимой можно подобрать модель, в которой вы не только будете чудесно выглядеть, но и которая поможет вам оставаться в тепле. Главное, выбрать актуальную модель, которая будет хорошо на вас смотреться.

Об этом на своей странице в Instagram рассказывает стилист Ольга, которая публикует свои посты под никнеймом stilnodostupno.

Посадка юбки

Визуально сделать "ноги от ушей" поможет юбка с высокой посадкой.

Сапоги и юбка

Сапоги и юбка длинны миди в тон – отличное решение, которая замечательно вытягивает силуэт.

Мини юбка

Обратите внимание на мини юбки с разрезами, на запах, со складками и драпировкой.

Юбка карандаш

Юбка карандаш зимой 2022 года будет в тренде, но при выборе такой вещи стоит обращать внимание на актуальные модели, а также обращать внимание на посадку.

Актуальность

Сейчас не актуальны юбки-тюльпаны, а также модели из стрейчевых тканей. Лучше выбрать трикотажные юбки, которые станут отличной базой вашего гардероба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить юбку зимой-2022 и сочетать ее с различной одеждой.

Теги:
#Мода #Юбка #Стиль
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