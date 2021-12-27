Беспроигрышный вариант: как выбрать юбку, которая выгодно подчеркнет вашу фигуру
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Юбка является важной частью гардероба, которая поможет сделать образ женственным
Правильно подобранная юбка может сделать ваш образ нарядным и изысканным. Даже зимой можно подобрать модель, в которой вы не только будете чудесно выглядеть, но и которая поможет вам оставаться в тепле. Главное, выбрать актуальную модель, которая будет хорошо на вас смотреться.
Об этом на своей странице в Instagram рассказывает стилист Ольга, которая публикует свои посты под никнеймом stilnodostupno.
Посадка юбки
Визуально сделать "ноги от ушей" поможет юбка с высокой посадкой.
Сапоги и юбка
Сапоги и юбка длинны миди в тон – отличное решение, которая замечательно вытягивает силуэт.
Мини юбка
Обратите внимание на мини юбки с разрезами, на запах, со складками и драпировкой.
Юбка карандаш
Юбка карандаш зимой 2022 года будет в тренде, но при выборе такой вещи стоит обращать внимание на актуальные модели, а также обращать внимание на посадку.
Актуальность
Сейчас не актуальны юбки-тюльпаны, а также модели из стрейчевых тканей. Лучше выбрать трикотажные юбки, которые станут отличной базой вашего гардероба.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить юбку зимой-2022 и сочетать ее с различной одеждой.
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