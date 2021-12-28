Проигрышные модели: какие юбки нужно выбросить немедленно (фото)
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Модный эксперт рассказала, как стильно носить юбки
Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы образ не создавала женщина, юбка прекрасно вписывается в любой стиль.
Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме, которая ранее рассказала о самых частых ошибках зимнего стиля, продемонстрировала несколько беспроигрышных фишек и примеров с юбками, назвала тренды и антитренды.
Как стильно носить юбки
- Посадка
Визуально сделать "ноги от ушей" помогут юбки с высокой посадкой.
- Сапоги + юбка
Высокие сапоги + юбка миди в тон всегда удачное решение, которое отлично вытягивает силуэт.
- Мини
Мини в тренде. Обратите внимание на модели с разрезами, на запах, со складками и драпировкой.
- Юбки-карандаш
Юбки-карандаш отличная база. Но тут также могут быть не актуальные модели. Внимательно следите за посадкой.
- Актуальность
Юбки-тюльпаны не актуальны. Выбираем в складку или теннисные.
Юбки-стрейч не актуальны. Лучше отдать предпочтение трикотажным моделям, которые сейчас на пике и далее станут хорошей базой.
Напомним, что зима — это не повод отказываться от модных и красивых вещей. Даже юбку можно подобрать такую, которая согреет в холодную пору. Как быть стильной и не мерзнуть — смотрите в нашем предыдущем материале.
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