Укр

Проигрышные модели: какие юбки нужно выбросить немедленно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стилист поделилась шпаргалкой о юбках Новость обновлена 28 декабря 2021, 08:10
Стилист поделилась шпаргалкой о юбках

Модный эксперт рассказала, как стильно носить юбки

Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы образ не создавала женщина, юбка прекрасно вписывается в любой стиль.

Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме, которая ранее рассказала о самых частых ошибках зимнего стиля, продемонстрировала несколько беспроигрышных фишек и примеров с юбками, назвала тренды и антитренды.

Как стильно носить юбки

  • Посадка

Визуально сделать "ноги от ушей" помогут юбки с высокой посадкой.

  • Сапоги + юбка

Высокие сапоги + юбка миди в тон всегда удачное решение, которое отлично вытягивает силуэт.

  • Мини

Мини в тренде. Обратите внимание на модели с разрезами, на запах, со складками и драпировкой.

  • Юбки-карандаш

Юбки-карандаш отличная база. Но тут также могут быть не актуальные модели. Внимательно следите за посадкой.

  • Актуальность

Юбки-тюльпаны не актуальны. Выбираем в складку или теннисные.

Юбки-стрейч не актуальны. Лучше отдать предпочтение трикотажным моделям, которые сейчас на пике и далее станут хорошей базой.

Напомним, что зима — это не повод отказываться от модных и красивых вещей. Даже юбку можно подобрать такую, которая согреет в холодную пору. Как быть стильной и не мерзнуть — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Юбки #Мода 2022
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