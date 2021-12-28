Будете краше всех: какой сделать новогодний макияж, чтобы угодить Водяному Тигру (фото)

Вдохновляйтесь звездными примерами

В предвкушении Нового Года буквально все представительницы прекрасного пола заранее начинают продумывать все детали образа: наряд, маникюр и макияж. С маникюром мы уже определились, да и к теме новогодних нарядов неоднократно возвращались. Пора поговорить о новогоднем макияже.

Напомним, что 2022 будет годом Черного (Голубого) Водяного Тигра. Чтобы угодить хозяину года, стилист и визажист Валерия Лихт рекомендует добавить в свой макияж холодные, песочные, персиковые, бронзовые, золотистые оттенки и металлические элементы. Об этом она пишет в Инстаграме.

Модный макияж на Новый год-2022

Вдохновляйтесь стильными примерами знаменитостей — Камилы Кабельо, Хейли Болдуин, Люси Хейл и других.

Модный новогодний макияж 2022 - фото

Модный новогодний макияж 2022 - фото

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Модный новогодний макияж 2022 - фото

Модный новогодний макияж 2022 - фото

Стоит отметить, что ни один новогодний образ не обходится без прически. Какие в этом сезоне самые трендовые, а также, как сделать прическу на новогодний праздник своими силами — смотрите в предыдущих материалах "Телеграфа".