Будете краше всех: какой сделать новогодний макияж, чтобы угодить Водяному Тигру (фото)
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Вдохновляйтесь звездными примерами
В предвкушении Нового Года буквально все представительницы прекрасного пола заранее начинают продумывать все детали образа: наряд, маникюр и макияж. С маникюром мы уже определились, да и к теме новогодних нарядов неоднократно возвращались. Пора поговорить о новогоднем макияже.
Напомним, что 2022 будет годом Черного (Голубого) Водяного Тигра. Чтобы угодить хозяину года, стилист и визажист Валерия Лихт рекомендует добавить в свой макияж холодные, песочные, персиковые, бронзовые, золотистые оттенки и металлические элементы. Об этом она пишет в Инстаграме.
Модный макияж на Новый год-2022
Вдохновляйтесь стильными примерами знаменитостей — Камилы Кабельо, Хейли Болдуин, Люси Хейл и других.
Стоит отметить, что ни один новогодний образ не обходится без прически. Какие в этом сезоне самые трендовые, а также, как сделать прическу на новогодний праздник своими силами — смотрите в предыдущих материалах "Телеграфа".
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