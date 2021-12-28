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Оранжевый цвет и пайетки: что надеть на Новый год, чтобы стать звездой вечера

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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На что обратить внимание при выборе новогоднего наряда Новость обновлена 28 декабря 2021, 15:11
На что обратить внимание при выборе новогоднего наряда

Оранжевый — хит сезона

Так как покровителем 2022 года будет Черный Водяной Тигр, стоит обратить внимание на основные акценты в новогоднем образе. Это животное обладает острым умом и храбростью, поэтому важно правильно отпраздновать его приход.

Звездный дизайнер Юлия Исай рассказала "Телеграфу" о трендах новогоднего образа, которые помогут заручиться поддержкой тотемного животного в следующем году. Читайте полное интервью в нашем материале.

По словам модного эксперта, в ближайшую новогоднюю ночь в тренде будут чёрные, черно-оранжевые и голубые цвета. Это может быть черный лук с яркими оранжевыми акцентами. Например, выбрать вещь, с которой будет оранжевая сетка или взять яркие оранжевые перчатки. Возможно, это будет аксессуар в виде баски, которую можно отдельно носить. Или оранжевый головной убор.

Ну, а чтобы стать звездой вечера нужно выбрать какой-то очень яркий, броский акцент. Например, оранжевая юбка в пол, какие-то дерзко сексуальные вещи, которые всегда обращают на себя внимание. Ну, или еще можно сиять в пайетках.

Добавим, что к новогоднему, как и к любому луку, можно подобрать колготки. С какими нарядами сочетаются разные модели колготок — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Дизайнеры #Мода 2022
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