Укр

"Кошмарный антитренд": от какой верхней одежды нужно избавиться этой зимой

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Антитренды зимы 2022
Антитренды зимы 2022

В список также вошли несколько видов пальто и короткие ботильоны

В зимнем гардеробе этого года обязательно должны присутствовать базовые вещи — белая рубашка, водолазка, джинсы — они служат основой для создания стильных образов. Однако, есть такие вещи, которые давным-давно отжили свое и от них немедленно нужно избавиться, чтобы не выглядеть нелепо.

Об антитрендах зимы 2022 года в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала дизайнер и основатель бренда 7/11 Seven Eleven Юлия Исай.

По словам модного эксперта, из моды вышли сразу несколько видов верхней одежды и обуви. В частности:

  • меховые шубы-гусеницы;
  • натуральный мех;
  • пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне;
  • облегающие пальто;
  • пальто без воротника;
  • тонкие кардиганы;
  • короткие ботильоны;
  • облегающая короткая шапка.

Самым кошмарным антитрендом Юлия Исай назвала меховые гусеницы.

"Это те шубы, в которых горизонтальными полосками идет мех, то есть мех-пропуск, мех-пропуск. Вот такие шубы давным-давно кошмарный антитренд. Потом – натуральный мех. От него много кто отказывается и это считается антитрендом год второй-третий", — рассказала основатель бренда 7/11.

Меховые гусеницы названы главным антитрендом зимы 2022
Меховые гусеницы названы главным антитрендом зимы 2022

Также не самым удачным вариантом верхней одежды на эту зиму станут облегающие пальто, поскольку выглядят они куцо и выделяют все недостатки фигуры.

Облегающие пальто также вошли в число антитрендов
Облегающие пальто также вошли в число антитрендов

"А все, что чуть больше, чем "облегающее", это, я думаю, будет вечным трендом. Поскольку такая одежда выглядит выигрышно на человеке, она не выделяет недостатки и всегда выглядит актуально", — резюмировала Юлия Исай.

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Теги:
#Мода #Стиль #Шуба #Зима #Пальто #Мода 2022
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