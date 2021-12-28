"Кошмарный антитренд": от какой верхней одежды нужно избавиться этой зимой
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В список также вошли несколько видов пальто и короткие ботильоны
В зимнем гардеробе этого года обязательно должны присутствовать базовые вещи — белая рубашка, водолазка, джинсы — они служат основой для создания стильных образов. Однако, есть такие вещи, которые давным-давно отжили свое и от них немедленно нужно избавиться, чтобы не выглядеть нелепо.
Об антитрендах зимы 2022 года в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала дизайнер и основатель бренда 7/11 Seven Eleven Юлия Исай.
По словам модного эксперта, из моды вышли сразу несколько видов верхней одежды и обуви. В частности:
- меховые шубы-гусеницы;
- натуральный мех;
- пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне;
- облегающие пальто;
- пальто без воротника;
- тонкие кардиганы;
- короткие ботильоны;
- облегающая короткая шапка.
Самым кошмарным антитрендом Юлия Исай назвала меховые гусеницы.
"Это те шубы, в которых горизонтальными полосками идет мех, то есть мех-пропуск, мех-пропуск. Вот такие шубы давным-давно кошмарный антитренд. Потом – натуральный мех. От него много кто отказывается и это считается антитрендом год второй-третий", — рассказала основатель бренда 7/11.
Также не самым удачным вариантом верхней одежды на эту зиму станут облегающие пальто, поскольку выглядят они куцо и выделяют все недостатки фигуры.
"А все, что чуть больше, чем "облегающее", это, я думаю, будет вечным трендом. Поскольку такая одежда выглядит выигрышно на человеке, она не выделяет недостатки и всегда выглядит актуально", — резюмировала Юлия Исай.
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