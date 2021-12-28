Уже не модно: тренды, о которых надо забыть в 2022 году

При выборе модной одежды важно обращать внимание не только на то, как она на вас сидит, но и насколько трендовая это вещь

Дизайнерка и основательница бренда 7/11 Seven Eleven Юлия Исай в интервью изданию "Телеграф" рассказала, какие вещи выйдут из моды в 2022 году и что не стоит надевать, чтобы не выглядеть нелепо. Модный эксперт, который одевает Надю Дорофееву, Мамарику, Злату Огневич, Jerry Heil, считает, что в следующем году стоит отказаться от одежды, которая искажает пропорции.

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Юлия Исай надеется, что в 2022 году чрезмерный оверсайз выйдет из моды. По ее словам, вещи в таком стиле значительно искажают пропорции.

Также дизайнерка отмечает, что начнет терять актуальность и острый носок. Правда, она считает, что мода на обувь в таком стиле время от времени еще будет возвращаться.

Юлия Исай говорит, что из моды в 2022 году начнет выходить металлическое напыление. Актуальность потеряет и насыщенный глубокий зеленый цвет.

Все остальное, по словам модного эксперта, будет циклично – ничего не будет уходить из моды насовсем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие особенности кроя юбок стоит обращать внимание в 2022 году, чтобы выглядеть стильно и красиво.