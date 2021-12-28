Акцент на яркое и короткое: что будет в моде в 2022-м году

Фаворитами среди материалов будут хлопок и лен

В канун Нового года эксперты гораздо активнее начали говорить как о модных тенденциях на 2022-й, так и вещах, вышедших и моды. Многие дизайнеры на следующий год делают ставку на яркие цвета и интересные фасоны, поскольку всем уже надоел карантин и серость.

О том, какие вещи, цвета и фасоны будут актуальными в 2022 году рассказала дизайнер Юлия Исай в интервью "Телеграфу".

По ее мнению, тенденция на яркие оттенки будет продолжаться и такие вещи полностью заменят серый цвет.

"Они в этом году тоже были, никто не смотрел на этот серый, все одевались в розовый и зеленый, синий. Люди будут продолжать выделяться, всем надоел карантин и серость", — говорит Юлия Исай.

Яркие цвета будут в тренде в 2022 году

Что касается выбора материала для одежды на 2022-й год, то по мнению Исай, выбор лучше остановить на натуральных тканях — котон, лен. А в фасонах больше упора сделают на мини, поскольку оно очень хорошо идет.

"Надеюсь, все будут носить мини красивой длины – по середину бедра, или миди – по середину голени. Длину по середину колена, которая режет сильно ноги, никто уже не будет носить", — поделилась мыслями дизайнер.

Также, в 2022 году в моду войдут укороченные пиджаки, топы, блузы и завязки.

Юбки мини и укороченные пиджаки - еще один тренд на 2022 год

Ранее "Телеграф" сообщал, какой тренд назван самым соблазнительным в одежде на 2022-й год.