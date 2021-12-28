Дизайнер назвала вещи из СССР, которые снова в моде

Мода циклична и в 2022 году можно смело доставать вещи из бабушкиного шкафа, чтобы одеваться в тренде

Дизайнер Юлия Исай, которая основала бренд 7/11 Seven Eleven, рассказала интервью изданию "Телеграф", какие вещи родом из СССР будут в тренде в 2022 году. Девушка отмечает, что тренды из 2000-х годов отходят на второй план и в моде снова вещи из 80-х и 90-х.

По словам дизайнера, мода есть и будет циклична всегда. Она полагает, что будет сделан акцент на диджитализацию и некие технологические решения, но придумать что-то совершенно новое вряд ли кто-то сможет.

Юлия Исай отмечает, что вещи родом из СССР в 2022 году можно смело вписывать в свой гардероб. Например, объемные кардиганы или интересные юбки, меховые шапки, ретро-платья – можно сочетать с кожаными ремнями и интересной обувью.

Обуви цикличность трендов также касается. Острые и квадратные носки уже были в моде и этот тренд еще будет повторяться. Поэтому, если у вас есть любимая пара обуви в хорошем состоянии, но она потеряла актуальность, ее можно смело оставить в шкафу – через 10-15 лет ее можно будет снова достать и продолжать носить.

Ранее "Телеграф" писал, какие платья уже сейчас стоит покупать на весну 2022 года. Стилисты отмечают, что тренды лета-весны уже известны и модницы могут смело присматривать себе одежду для теплого времени года.