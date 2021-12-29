Могут испортить весь образ: 5 спорных трендов зимы 2022 (фото)

Каждый сезон мода предлагает яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни.

Наступает Новый год, а вместе с ним приходят и новые веяния в модной индустрии. Некоторые тренды еще остаются "при власти", а некоторые сменяются на новые. Однако не всегда такие модные течения "заходят" на все 100%. Часто тренды вызывают много споров и не принимаются модниками и модницами.

Стилист Кадырова Файила в своем блоге в Инстаграм рассказала о самых спорных трендах зимнего сезона 2022. Она отметила, что многим эти вещи придутся по душе, и они с удовольствием добавят их в свои гардеробы. Однако найдутся и те, кому эти тренды вовсе не понравятся. Более того, практически ко всем вещам из этой подборки можно подобрать стильный альтернативный вариант.

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Спорные тренды 2022

Капор/балаклава

Дутики

Жилет на голое тело

Длинные цветные перчатки

Обувь до середины икры

Прежде чем начать носить одну из этих вещей, стоит внимательно присмотреться, и задать себе главный вопрос: "Мне идет?". Важно быть предельно честным с самим собой, чтобы не попасть в неловкую ситуацию со своим стилем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой модный тренд 2022 года будет самым соблазнительным и как подобрать наряд в таком стиле.