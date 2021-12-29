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Могут испортить весь образ: 5 спорных трендов зимы 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Не гонитесь за подиумной модой, и выбирайте вещи по своему вкусу Новость обновлена 29 декабря 2021, 09:08
Не гонитесь за подиумной модой, и выбирайте вещи по своему вкусу

Каждый сезон мода предлагает яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни.

Наступает Новый год, а вместе с ним приходят и новые веяния в модной индустрии. Некоторые тренды еще остаются "при власти", а некоторые сменяются на новые. Однако не всегда такие модные течения "заходят" на все 100%. Часто тренды вызывают много споров и не принимаются модниками и модницами.

Стилист Кадырова Файила в своем блоге в Инстаграм рассказала о самых спорных трендах зимнего сезона 2022. Она отметила, что многим эти вещи придутся по душе, и они с удовольствием добавят их в свои гардеробы. Однако найдутся и те, кому эти тренды вовсе не понравятся. Более того, практически ко всем вещам из этой подборки можно подобрать стильный альтернативный вариант.

Спорные тренды 2022

  • Капор/балаклава
  • Дутики
  • Жилет на голое тело
  • Длинные цветные перчатки
  • Обувь до середины икры

Прежде чем начать носить одну из этих вещей, стоит внимательно присмотреться, и задать себе главный вопрос: "Мне идет?". Важно быть предельно честным с самим собой, чтобы не попасть в неловкую ситуацию со своим стилем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой модный тренд 2022 года будет самым соблазнительным и как подобрать наряд в таком стиле.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль
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