Могут испортить весь образ: 5 спорных трендов зимы 2022 (фото)
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Каждый сезон мода предлагает яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни.
Наступает Новый год, а вместе с ним приходят и новые веяния в модной индустрии. Некоторые тренды еще остаются "при власти", а некоторые сменяются на новые. Однако не всегда такие модные течения "заходят" на все 100%. Часто тренды вызывают много споров и не принимаются модниками и модницами.
Стилист Кадырова Файила в своем блоге в Инстаграм рассказала о самых спорных трендах зимнего сезона 2022. Она отметила, что многим эти вещи придутся по душе, и они с удовольствием добавят их в свои гардеробы. Однако найдутся и те, кому эти тренды вовсе не понравятся. Более того, практически ко всем вещам из этой подборки можно подобрать стильный альтернативный вариант.
Спорные тренды 2022
- Капор/балаклава
- Дутики
- Жилет на голое тело
- Длинные цветные перчатки
- Обувь до середины икры
Прежде чем начать носить одну из этих вещей, стоит внимательно присмотреться, и задать себе главный вопрос: "Мне идет?". Важно быть предельно честным с самим собой, чтобы не попасть в неловкую ситуацию со своим стилем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой модный тренд 2022 года будет самым соблазнительным и как подобрать наряд в таком стиле.
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