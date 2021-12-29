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Мода нулевых в топе: 12 главных модных трендов 2022 года

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Главные тренды 2022 года Новость обновлена 29 декабря 2021, 10:41
Главные тренды 2022 года

Некоторые из модных тенденций были и в 2021 году, но не утратили своей актуальности

Тренды следующего года уже активно обсуждают модные эксперты, стилисты и дизайнеры. Большинство из них утверждают, что трендом 2022 года станут яркие и короткие вещи, а фаворитами среди материалов будут хлопок и лен. В то же время многие стилисты против, чтобы в образах 2022 года присутствовали "хищные" раскраски.

Стилист Татьяна Базлова в своем блоге в Instagram рассказала, какие тренды точно станут популярными в 2022 году, а какие еще с прошлого года не утратили актуальность и по-прежнему будут в моде.

Как утверждает эксперт, в моду в 2022 году вернутся тренды нулевых — помимо мини и низкой талии, также будет актуальной меховая отделка ворота, миниатюрные кардиганы, спортивные гламурные костюмы, различного свойства блеск тканей и декора, облегание.

А вот из того, что было модным в прошлых сезонах и не утратило своей актуальности, то речь идет о cut out, бра, шнуровках и повсеместному трикотажу. Именно такие вещи уже несколько сезонов не выходят из модного чата, поэтому можно смело продолжать носить их и в 2022.

Главные тренды 2022 года

  • низкая талия, мини-юбки и скорты
  • вырезы и лямки, шнуровка
  • прозрачные ткани, сетка
  • трикотаж во всех видах изделий
  • платформа и высокий каблук
  • бра вместо топов, футболок и маек
  • облегающие комбинезоны
  • комбинация "платье+брюки"

Своими личными фаворитами стилистка назвала тренд на прозрачность и бра вместо футболок и маек.

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Теги:
#Мода #Стилист #Стиль #Тренд #Новый год
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