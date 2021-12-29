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Открытая молния, пуговицы и декор: 7 признаков устаревшего пуховика (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лучше их не носить, чтобы не выглядеть немодной.
Лучше их не носить, чтобы не выглядеть немодной.

Хороший пуховик должен быть не только теплым, а также актуальным.

Пуховик — это удобная, легкая и теплая верхняя одежда, которая является одним из обязательных составляющих гардероба для холодной зимы. Мы уже писали об уже не стильных моделях шуб в зимнем сезоне 2022, а теперь пора поговорить об устаревших моделях пуховиков.

Стилист Екатерина Соколовская на своей странице в Инстаграм подготовила подборку устаревших моделей пуховиков, которая поможет вам выбрать стильную и новую модель куртки. Стилист отмечает, что устаревшие модели продолжают продавать во многих магазинах, поэтому при выборе куртки нужно быть придельно внимательными, чтобы не купить неактуальную модель.

Екатерина Соколовская также добавила, что антитренды снижают стоимость всего образа, поэтому чтобы не испортить свой образ, нужно выбирать актуальную модель, тем более пуховик — это покупка не на один сезон.

7 признаков устаревшего пуховика

  • Пуховики с открытой молнией. Лучше выбирать модели, у которых молния закрыта застежкой.
  • Обилие декора на пуховике снизит стоимость всего образа.
  • Пуховик, который сочетает в себе разные фактуры.
  • Куртка на пуговицах.
  • Пуховики с мехом. Если такую модель и покупать, то выбирать мех нужно мягкий и в спокойных тонах.
  • Излишнее облегание.
  • Пуховик с юбкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты на одежде добавят вам лишний возраст и подчеркнут недостатки фигуры.

Теги:
#Мода #Стиль #Пуховик
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