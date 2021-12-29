Забудьте о колхозных ресницах: названы антитренды макияжа 2022 года (фото)

Тренды в мейк-апе, которые уже не в моде

Макияж и укладка — не менее важная составляющая образа в праздничный день, чем нарядная одежда.

Визажист Анна Шугаева рассказала в Инстаграме о современных трендах макияжа, которые "помогают" женщинам выглядеть так, будто они застряли где-то в прекрасном 2010 году.

Какой макияж сейчас не в моде: антитренды 2022 года

Контрастный контуринг и "неживая" кожа.

Светотеневая коррекция должна быть мягкой, без контрастных перепадов от белого к коричневому. Яркие выраженные скулы создают впечатление, что череп слегка придавили по бокам.

Графичные брови.

Многие девушки не могут расстаться с привычкой делать их темнее и четче положенного, но это сделает ваш облик только старше и грубее. Гораздо выигрышнее смотрится мягкая, спокойная бровь, которая выстраивается у каждого исходя из его личной анатомии и цветотипа.

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Колхозные ресницы-щетки.

На праздники — клейте пучки, но на ежедневной основе лучше сделать качественное ламинирование.

Графичные стрелки на нависших веках.

Это перестает выглядеть красивым как только вы открываете глаза и смотрите прямо: в лучшем случае стрелка просто исчезнет, а в наихудшем варианте — подчеркнет нависание и станет кривой.

Неподходящая укладка.

Иногда бывает и так, что образ с неплохим макияжем будет просто испорчен неподходящей укладкой. Смело говорите "нет" объемным "домам на голове", неподвижным, топорным локонам и неухоженным концам волос.

Добавим, что прическа является неотъемлемым атрибутом сногсшибательного образа на праздники. Какие прически в следующем году будут актуальными — смотрите в нашем материале.