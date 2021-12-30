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Забираем с собой в 2022-й! Какие тренды в одежде останутся актуальными в новом году

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В трендах 2022 года оказались бахрома, кожа и костюмы с юбками Новость обновлена 30 декабря 2021, 11:55
В трендах 2022 года оказались бахрома, кожа и костюмы с юбками

Такая одежда хорошо зарекомендовала себя в 2021 году и пойдет с нами в следующий

Модные тенденции меняются очень стремительно. За прошедший год некоторые популярные вещи — бермуды, обувь с квадратным носком и теплые платья — уже всем надоели и стилисты перестали считать их модными или какими-то особенными, однако есть такие тренды, которые точно останутся с нами в 2022 году.

О таких вещах в своем блоге в Instagram под названием stilnodostupno рассказала стилист Ольга. Также эксперт по моде показала, как выглядят в повседневном образе те самые тренды и с чем лучше всего их сочетать.

Какие тренды переходят в 2022-й?

Цвет Индиго

Стилист считает, что любые джинсовые изделия в данном цвете будут очень актуальны в 2022 году.

Бахрома

Этот тренд не утратил в актуальности ни в одежде, ни в аксессуарах.

Разрезы

Можете смело на 2022 год покупать джинсы и брюки с разрезами, поскольку смотреться они будут очень выигрышно.

V-силуэт

По-прежнему останутся в тренде огромные рукава, подплечники и другие особенности кроя, которые создают V-силуэт.

Кожа

Кожаные вещи перешли в разряд современной базы.

Костюмы с юбками

Этот тренд становится все более популярным, поэтому можете смело покупать себе такой образ.

Трикотаж

Костюмы, платья, свитеры, кардиганы — всеми любимая база, которая будет в моде и в 2022 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, от какой верхней одежды нужно избавиться этой зимой.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Новый год
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