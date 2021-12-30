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Как составить идеальный гардероб: стилист на примерах объяснила, в чем разница между трендом и базой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В чем разница между трендом, базою и акцентом
В чем разница между трендом, базою и акцентом

Быть модной или стильной — что выберете вы?

Каждый сезон мода предлагает нам яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни. Чтобы выглядеть достойно и стильно, не обязательно полагаться только на то, что нам предлагают великие кутюрье. Нужно еще знать про базовые вещи, которые должны быть у каждой модницы. В чем же разница между трендами и базой?

Стилист Татьяна Базлова рассказала об этом у себя в Инстаграме.

  • Базовые изделия — это изделия, являющиеся максимально нейтральными. То есть у них простой крой, спокойный оттенок, отсутствие декора и акцентных деталей. Чаще всего база — это долгосрочный тренд.

Зачем нужна: база даёт самую высокую степень сочетаемости с другими изделиями в гардеробе и долговечность с точки зрения актуальности. Любое построение гардероба начинается с базы.

  • Акцентные изделия. Тут все понятно из названия, это прямая противоположность базе. У акцентных изделий может быть яркий цвет, обильный декор, либо необычный крой.

Зачем нужны: акценты помогают создавать интересный и нескучный гардероб.

  • Тренды. Это то, что мы видим на подиумах. Те одинаковые детали образов или изделий, которые прослеживаются, как правило, у нескольких дизайнеров одновременно. Они становятся очень популярными.

Тренд и акцент — очень близкие понятия. Они не исключают друг друга, в отличие от пары "база-акцент".

"База и акценты в актуальных исполнениях — это стиль. Тренды — это мода", — резюмирует стилист.

Добавим, что в 2022 году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в следующем году еще — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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