Забудьте о натуральном мехе: какие шубы будут в тренде в 2022 году (фото)

Разноплановость модных шуб 2022 позволит выбрать каждой модель по вкусу.

Холодное время года — это пора, когда самыми ходовыми вещами являются шубы и пуховики. Чтобы оставаться модной и поражать всех своим внешним видом, нужно умет правильно выбирать и верхнюю одежду. Мы уже рассказывали "как не надо": об устаревших моделях пуховиков, а также неактуальных фасонах шуб. А теперь давайте поговорим о том, как "надо", и разберемся, какие шубы будут в топе этой зимой.

Стилист Анастасия Надточий в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником image.buro, решила поговорить о трендах на искусственный и натуральный мех: что из этого модно носить на сегодня.

Лучше, конечно, выбирать эко мех: и животным не вредим, и в шубе ходим. Тем более, что искусственный мех это не всегда означает синтетический. Сейчас для изготовления теплых эко-шуб все чаще используется шерсть животных, поэтому их в какой-то степени можно также считать натуральными.

В 2022-м году самыми актуальными моделями стали шубы светлых оттенков, а также модели с необычными фактурами — объемными и гладкими, струящимися. Стоит отметить, что самыми модными считаются шубы из овчины или из материалов ее имитирующих.

Самые актуальные модели шуб 2022

Светлые модели

Шубы "Тедди"

Модели с гладкими фактурами

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Леопардовые шубы

Цветные шубы

Укороченные шубы

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