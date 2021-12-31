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Забудьте о натуральном мехе: какие шубы будут в тренде в 2022 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Модные шубы зима 2022 Новость обновлена 31 декабря 2021, 08:15
Модные шубы зима 2022

Разноплановость модных шуб 2022 позволит выбрать каждой модель по вкусу.

Холодное время года — это пора, когда самыми ходовыми вещами являются шубы и пуховики. Чтобы оставаться модной и поражать всех своим внешним видом, нужно умет правильно выбирать и верхнюю одежду. Мы уже рассказывали "как не надо": об устаревших моделях пуховиков, а также неактуальных фасонах шуб. А теперь давайте поговорим о том, как "надо", и разберемся, какие шубы будут в топе этой зимой.

Стилист Анастасия Надточий в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником image.buro, решила поговорить о трендах на искусственный и натуральный мех: что из этого модно носить на сегодня.

Лучше, конечно, выбирать эко мех: и животным не вредим, и в шубе ходим. Тем более, что искусственный мех это не всегда означает синтетический. Сейчас для изготовления теплых эко-шуб все чаще используется шерсть животных, поэтому их в какой-то степени можно также считать натуральными.

В 2022-м году самыми актуальными моделями стали шубы светлых оттенков, а также модели с необычными фактурами — объемными и гладкими, струящимися. Стоит отметить, что самыми модными считаются шубы из овчины или из материалов ее имитирующих.

Самые актуальные модели шуб 2022

  • Светлые модели
  • Шубы "Тедди"
  • Модели с гладкими фактурами
  • Леопардовые шубы
  • Цветные шубы
  • Укороченные шубы

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Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Зимняя мода
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