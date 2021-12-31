Как такое можно носить? Самые непонятные тренды 2022 года
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Не все модники решатся использовать в жизни тренды 2022 года
Модные тренды настолько быстро меняются, что порой очень сложно уследить за тем, что сейчас актуально. В последние годы все чаще на пике популярности очень странные вещи, которые далеко не все решатся носить в повседневной жизни.
Об этом пишет AdMe.ru.
"Кукольные губы"
Иконой стиля в 2021 году стала кукла Bratz. Многие девушки пытались повторить ее стиль с помощью макияжа. Так, девушки во всем мире красят губы, выходя за контур сверху и снизу, в то же время уголки рта стараются оставлять без помады. Таким образом создают эффект пухлых губ и небольшого кукольного рта.
3D-ногти
Американские звезды подхватили тренд из Кореи и Японии на выпуклый маникюр, все чаще демонстрируя его в соцсетях.
Очки "глаза мухи"
Модные эксперты утверждают, что в 2022 году на пике популярности будут огромные очки, в стиле "кошачий глаз". Правда, в народе их уже сейчас называют "глазами мухи".
Туфли на платформе
Еще несколько лет назад туфли на платформе стали одним из главных антитрендов, но сейчас такая обувь снова становится модной.
Джинсы-трубы с заниженной талией
Вещи оверсайз в 2021 году уверенно поселились в наших гардеробах, а в 2022 году модными будут свободные джинсы с заниженной талией – привет из 2000-х.
Очки с мехом
Искусственный мех стал трендом 2021 года. Из него делали и шубы, и сумки, и шапки, и обувь. В 2022 году материал добрался и до очков.
Резиновые сапоги
Резиновые сапоги в 2022 году можно буде носить не только во время или после дождя, но и в любую погоду. Правда, насколько комфортно будет в такой обуви – вопрос отдельный.
Размытые губы
По словам визажистов, если помаду наносить неравномерно, будто вы это делали без зеркала и на ходу, то наверняка будете выглядеть трендово. Такой макияж, по словам модных экспертов, позволит выглядеть более мягко и романтично.
"Дедушкин жилет"
Жилеты прижились в гардеробах модниц в 2021 году, но в ближайшее время тренд доберется до жилетов в стиле "дедушкиных вещей".
Пластиковая бижутерия
Если в детстве вы любили носить пластиковые украшение, то можете смело делать это и сейчас.
Сабо
Кажется, что еще недавно эта обувь была в списках антитрендов, но стилисты предлагают возвращать ее в свой гардероб. При этом, чтобы быть в тренде, сабо можно носить и на босу ногу, и с носками.
Попкорн-топы
Еще одним приветом из 2000-х в 2022 году станет мода на укороченные топы, которые уже сейчас активно носят мировые звезды.
Балаклава
Дизайнеры призывают не стесняться балаклав и утепляться с их помощью зимой 2022 года.
"Жидкие волосы"
Чтобы быть модной не нужно вырывать "лишние" волосы на голове – речь идет об идеально прямых, прилизанных волосах. При этом, прическа должна быть мягкой и подвижной.
Губы с произвольным контуром
Если вы хотите сделать "пухлые" губы, произвольно нарисовав их контур карандашом, то в 2022 году такие идеи приветствуются. А если это будет очень заметно – то так даже лучше.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой тренд 2022 года станет самым привлекательным и соблазнительным.
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