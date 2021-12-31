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Как такое можно носить? Самые непонятные тренды 2022 года

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Самые спорные тренды 2022 года Новость обновлена 31 декабря 2021, 16:21
Самые спорные тренды 2022 года

Не все модники решатся использовать в жизни тренды 2022 года

Модные тренды настолько быстро меняются, что порой очень сложно уследить за тем, что сейчас актуально. В последние годы все чаще на пике популярности очень странные вещи, которые далеко не все решатся носить в повседневной жизни.

Об этом пишет AdMe.ru.

"Кукольные губы"

Иконой стиля в 2021 году стала кукла Bratz. Многие девушки пытались повторить ее стиль с помощью макияжа. Так, девушки во всем мире красят губы, выходя за контур сверху и снизу, в то же время уголки рта стараются оставлять без помады. Таким образом создают эффект пухлых губ и небольшого кукольного рта.

3D-ногти

Американские звезды подхватили тренд из Кореи и Японии на выпуклый маникюр, все чаще демонстрируя его в соцсетях.

Очки "глаза мухи"

Модные эксперты утверждают, что в 2022 году на пике популярности будут огромные очки, в стиле "кошачий глаз". Правда, в народе их уже сейчас называют "глазами мухи".

Туфли на платформе

Еще несколько лет назад туфли на платформе стали одним из главных антитрендов, но сейчас такая обувь снова становится модной.

Джинсы-трубы с заниженной талией

Вещи оверсайз в 2021 году уверенно поселились в наших гардеробах, а в 2022 году модными будут свободные джинсы с заниженной талией – привет из 2000-х.

Очки с мехом

Искусственный мех стал трендом 2021 года. Из него делали и шубы, и сумки, и шапки, и обувь. В 2022 году материал добрался и до очков.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги в 2022 году можно буде носить не только во время или после дождя, но и в любую погоду. Правда, насколько комфортно будет в такой обуви – вопрос отдельный.

Размытые губы

По словам визажистов, если помаду наносить неравномерно, будто вы это делали без зеркала и на ходу, то наверняка будете выглядеть трендово. Такой макияж, по словам модных экспертов, позволит выглядеть более мягко и романтично.

"Дедушкин жилет"

Жилеты прижились в гардеробах модниц в 2021 году, но в ближайшее время тренд доберется до жилетов в стиле "дедушкиных вещей".

Пластиковая бижутерия

Если в детстве вы любили носить пластиковые украшение, то можете смело делать это и сейчас.

Сабо

Кажется, что еще недавно эта обувь была в списках антитрендов, но стилисты предлагают возвращать ее в свой гардероб. При этом, чтобы быть в тренде, сабо можно носить и на босу ногу, и с носками.

Попкорн-топы

Еще одним приветом из 2000-х в 2022 году станет мода на укороченные топы, которые уже сейчас активно носят мировые звезды.

Балаклава

Дизайнеры призывают не стесняться балаклав и утепляться с их помощью зимой 2022 года.

"Жидкие волосы"

Чтобы быть модной не нужно вырывать "лишние" волосы на голове – речь идет об идеально прямых, прилизанных волосах. При этом, прическа должна быть мягкой и подвижной.

Губы с произвольным контуром

Если вы хотите сделать "пухлые" губы, произвольно нарисовав их контур карандашом, то в 2022 году такие идеи приветствуются. А если это будет очень заметно – то так даже лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой тренд 2022 года станет самым привлекательным и соблазнительным.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #2022 год
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