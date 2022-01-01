"Приемы стройности": 8 способов, как казаться выше при помощи одежды
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Грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт.
Правильная посадка одежды по фигуре — это основа гармоничного образа. Чтобы выглядеть стильно, нужно обязательно знать про базовые вещи, которые должны быть у каждой модницы, а также уметь их правильно носить.
Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Инстаграм (effection_lady) обучает стилю своих подписчиц. Помимо знаний о трендах и антитрендах, каждой женщине необходимо уметь работать со своей фигурой, и знать, как расставлять акценты и скрывать недостатки.⠀⠀⠀
Стилист отмечает, что ни одна модная вещь не преобразит гардероб, если выбирать не тот фасон или не те длины платьев, юбок, жакетов.
Оксана Денисова поделилась приемами, помогающими выглядеть выше и стройнее. Стилист уверяет, что только когда вы полностью продумаете концепцию образа и соедините воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей фигуры вы будете выглядеть безупречно.
Приемы, как визуально выглядеть выше и стройнее
- Однотонность
- Обувь и колготки в тон
- Узкий лаконичный силуэт
- Высокая прическа
- Брюки в пол
- Высокая посадка
- Форма мыса обуви
- Контрастные вертикали и принты
Добавим, что в 2022 году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в следующем году еще — смотрите в нашем материале.
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