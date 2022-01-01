Укр

"Приемы стройности": 8 способов, как казаться выше при помощи одежды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Правильно подобранные вещи помогут сделать вас выше Новость обновлена 01 января 2022, 13:09
Правильно подобранные вещи помогут сделать вас выше

Грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт.

Правильная посадка одежды по фигуре — это основа гармоничного образа. Чтобы выглядеть стильно, нужно обязательно знать про базовые вещи, которые должны быть у каждой модницы, а также уметь их правильно носить.

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Инстаграм (effection_lady) обучает стилю своих подписчиц. Помимо знаний о трендах и антитрендах, каждой женщине необходимо уметь работать со своей фигурой, и знать, как расставлять акценты и скрывать недостатки.⠀⠀⠀

Стилист отмечает, что ни одна модная вещь не преобразит гардероб, если выбирать не тот фасон или не те длины платьев, юбок, жакетов.

Оксана Денисова поделилась приемами, помогающими выглядеть выше и стройнее. Стилист уверяет, что только когда вы полностью продумаете концепцию образа и соедините воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей фигуры вы будете выглядеть безупречно.

Приемы, как визуально выглядеть выше и стройнее

  • Однотонность
  • Обувь и колготки в тон
  • Узкий лаконичный силуэт
  • Высокая прическа
  • Брюки в пол
  • Высокая посадка
  • Форма мыса обуви
  • Контрастные вертикали и принты

Добавим, что в 2022 году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в следующем году еще — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль
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