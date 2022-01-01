Укр

Тренды – не главное: 6 правил стиля, которые позволят всегда выглядеть великолепно

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как выглядеть стильно в 2022 году Новость обновлена 01 января 2022, 19:53
Как выглядеть стильно в 2022 году

Существует несколько основных принципов к формированию гардероба, не подвластных ни моде, ни времени, поэтому работают всегда

Насколько ваш гардероб будет удобным, как часто его придется обновлять, и насколько образ будет отвечать вашим желаниям и целям зависит исключительно от вашего умения подбирать вещи. Вы можете стараться покупать только трендовые вещи, но будете выглядеть нелепо.

Об этом на своей странице в Instagram пишет стилист Оксана Денисова.

По ее словам, если исповедовать шопинг терапию, то с большей долей вероятностью в гардеробе будут вещи, которые сложно будет сочетать с другой одеждой. Именно про такие гардеробы говорят, что вещей много, надеть нечего.

Стилист обращает внимание на то, что сама гардеробная стратегия не способствует составлению максимального количества комплектов на каждый день.

Еще одним примером может быть повышенное внимание, любовь или страсть к чему-то одному в ущерб другому. Например, для кого-то это сумки, ногти, обувь и прочее.

Работать важно со всеми составляющими образа, такими как:

  • Естественность портретной зоны
  • Минимализм
  • Умеренный цвет
  • Идеальная посадка
  • Вещи с длинным сроком годности

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать одежду, в которой вы будете выглядеть стройнее.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль
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