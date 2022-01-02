Скроет кривизну ног и визуально увеличит рост: 6 лайфхаков от стилиста по выбору обуви

Эти советы помогут правильно подобрать высоту сапог, которые только подчеркнут вашу красоту.

Девушки бывают разные: высокие и низкие, полненькие и худые, однако каждой из них хочется выглядеть красиво и стильно. Даже если у вас есть какие-то недостатки, при помощи одежды их можно легко исправить. К примеру если знать "секреты", как визуально выглядеть выше и стройнее.

Стилист Анастасия Михайлова на своей странице в Инстаграм решила продолжить эту тему и рассказала, как правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла. Более того, правильно подобранная обувь также может визуально удлинить ноги и спрятать их недостатки.

Как правильно выбирать длину обуви

Ботфорты длиной выше колена.

Хорошо подходят при стройных и длинных ногах, но если ваши бёдра довольно широкие, ноги полноваты, то не стоит применять такую модель. Преимущество такой модели это, безусловно, возможность полностью скрыть кривизну ног.

Длина прямо под коленом.

Такая длина заканчивается на самой узкой части ноги, что помогает чётко разделить зоны, и подходит при любом росте и длине ног. Такую модель смело можно назвать универсальной. Если голенище такой обуви широкое, то это поможет сделать ноги стройнее.

Длина на 4-5 см ниже колена.

Длина, которая приближается к опасной, ведь может укорачивать ноги, если длина от колена до пятки короткая. Минус такой модели в том, что она заканчивается на широкой части ноги. Подойдёт такая длина, если зона от колена до пятки длинная, а верхняя часть ног значительно короче.

Длина до середины голени или ниже.

Опасная длина. Подходит при высоком росте и длинных ногах, и не подходит при широкой голени. Такая обувь подойдёт, если необходимо визуально немного уменьшить рост. Такая длина не представляет опасность в сочетании с юбкой длины миди.

Высокие челси.

Опасная длина для короткой обуви, ведь она укорачивает ноги и обрезает их. Можно носить такую длину, если создать полную вертикаль цвета. Такая обувь менее опасна когда полностью прилегает, а вот широкие в голени модели лучше обходить стороной.

Длина до щиколоток.

Пропорциональная длина короткой обуви! Подойдёт при любом росте и пропорциях. Такая обувь станет отличной базой!

Добавим, что в новом году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в 2022-м году еще — смотрите в нашем материале.