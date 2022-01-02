Укр

Скроет кривизну ног и визуально увеличит рост: 6 лайфхаков от стилиста по выбору обуви

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Правильно подобранная обувь - залог успешного образа Новость обновлена 02 января 2022, 14:55
Правильно подобранная обувь - залог успешного образа

Эти советы помогут правильно подобрать высоту сапог, которые только подчеркнут вашу красоту.

Девушки бывают разные: высокие и низкие, полненькие и худые, однако каждой из них хочется выглядеть красиво и стильно. Даже если у вас есть какие-то недостатки, при помощи одежды их можно легко исправить. К примеру если знать "секреты", как визуально выглядеть выше и стройнее.

Стилист Анастасия Михайлова на своей странице в Инстаграм решила продолжить эту тему и рассказала, как правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла. Более того, правильно подобранная обувь также может визуально удлинить ноги и спрятать их недостатки.

Как правильно выбирать длину обуви

  • Ботфорты длиной выше колена.

Хорошо подходят при стройных и длинных ногах, но если ваши бёдра довольно широкие, ноги полноваты, то не стоит применять такую модель. Преимущество такой модели это, безусловно, возможность полностью скрыть кривизну ног.

  • Длина прямо под коленом.

Такая длина заканчивается на самой узкой части ноги, что помогает чётко разделить зоны, и подходит при любом росте и длине ног. Такую модель смело можно назвать универсальной. Если голенище такой обуви широкое, то это поможет сделать ноги стройнее.

  • Длина на 4-5 см ниже колена.

Длина, которая приближается к опасной, ведь может укорачивать ноги, если длина от колена до пятки короткая. Минус такой модели в том, что она заканчивается на широкой части ноги. Подойдёт такая длина, если зона от колена до пятки длинная, а верхняя часть ног значительно короче.

  • Длина до середины голени или ниже.

Опасная длина. Подходит при высоком росте и длинных ногах, и не подходит при широкой голени. Такая обувь подойдёт, если необходимо визуально немного уменьшить рост. Такая длина не представляет опасность в сочетании с юбкой длины миди.

  • Высокие челси.

Опасная длина для короткой обуви, ведь она укорачивает ноги и обрезает их. Можно носить такую длину, если создать полную вертикаль цвета. Такая обувь менее опасна когда полностью прилегает, а вот широкие в голени модели лучше обходить стороной.

  • Длина до щиколоток.

Пропорциональная длина короткой обуви! Подойдёт при любом росте и пропорциях. Такая обувь станет отличной базой!

Добавим, что в новом году в моде будет сделан акцент на яркие и короткие наряды. Что будет актуальным в 2022-м году еще — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль
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