Мода СССР возвращается: какие вещи из бабушкиного гардероба будут актуальными в 2022 году

Зимой 2022 года можно стильно утеплиться с помощью одежды, которая была актуальна больше 30 лет назад

Мода циклична и мы в этом уже не однократно убеждались. Так, в моду возвращаются вещи из 2000-х. Также актуальными в 2022 году будут вещи, которые носили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х, главное, правильно их стилизировать.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Косынка

Косынки были неотъемлемой частью гардероба советских женщин независимо от времени года. Сейчас этот аксессуар снова в моде. Их можно носить в классическом варианте, завязывая спереди, а также использовать как банданы, чалмы или повязки на волосы. При этом в 2022 году косынка станет отличным дополнением к любому образу.

Пиджак с широкими плечами

В начале 2022 года в моде одежда оверсайз, что позволяет вернуть в гардеробы модниц пиджаки с широкими плечами. Это могут быть свободные модели на несколько размеров больше, и приталенные блейзеры. Свободный пиджак станет отличным дополнением к широким брюкам, длинным платьям или мини юбкам. В свою очередь приталенные модели замечательно дополнят образ с брюками клеш, шорты-бермуды, джинсы или юбку-карандаш.

Ситцевое платье

Ситцевые платья остаются актуальными с лета прошлого года. Зимой такую одежду можно "утеплить" с помощью тонких водолазок или накинуть сверху толстый вязаный свитер, шерстяной кардиган либо худи. Также замечательно смотреться зимой ситцевые платья будут с дутыми куртками, шубами из экомеха, длинными пальто или дубленками. Обувь можно выбрать совершенно разную: как грубые ботинки на шнуровке, так и ботильоны на каблуке.

Брюки клеш

Брюки клеш всегда удачно подчеркивают фигуру. Модели такого кроя стройнят и прибавляют роста, а если это вещь с завышенной посадкой, то еще и подчеркнут талию. Такие брюки хорошо сочетаются как с объемным верхом, так и с облегающими кофтами и топами. Если же выбрать обувь на каблуке, то такое сочетание визуально сделает ноги длиннее и стройнее.

Берет

Береты сейчас являются одними из самых модных головных уборов. Стоит отдать предпочтение моделям из плотных материалов, которые хорошо будут держать форму. Обладательницам круглого лица не стоит натягивать берет на лоб, чтобы не делать голову визуально еще шире.

Свитер с горлом

Зимой теплые вязаные свитеры с горлом, которые очень любили наши мамы и бабушки, очень практичные. Тем более, зимой-2022 они еще и очень модные. В такой одежде вам будет очень тепло, а воротник защитит шею от продувания. К тому же, объемные вязаные свитера хорошо сочетаются с любой верхней одеждой.

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