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Из серии "не для слабонервных": 5 женских трендов, которые не нравятся мужчинам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Одежда, которая не нравится мужчинам на женщинах Новость обновлена 03 января 2022, 12:58
Одежда, которая не нравится мужчинам на женщинах

Есть женская одежда, которая не очень нравится мужчинам, а некоторую они просто не переносят и не понимают.

Мода настолько быстро меняется, что не всегда успеваешь следить за всеми трендами, но модницы стараются всегда быть в курсе всех новинок. Однако часто бывает так, что новые тренды настолько странные, что только самые смелые девушки решаются их носить. Но сегодня мы поговорим о тех модных трендах, которые не понимают мужчины.

Имиджмейкер Оксана Денисова, которая ведет модный блог в Инстаграм под ником effection_lady, рассказала о тех женских трендах, которые мужчинам не нравятся. Иногда конечно представители сильного пола "перебарщивают", но часто на многие вещи смотрят здраво.

"Мужчины, как известно, любят глазами. Им не важно все эти модно/не модно" — добавляет стилист, отмечая что нет ничего зазорного в том, чтобы радовать своих мужчин своим внешним видом.

Тренды, которые не нравятся мужчинам

  • Кюлоты
Как бы не расхваливали эти брюки, но они мужчинам совсем не нравятся.
Как бы не расхваливали эти брюки, но они мужчинам совсем не нравятся.
  • Момсы и Бойфренды.

Такие брюки очень практичны и удобны, но опять мужчинам они не пришлись по вкусу.

Представители сильной половины человечества считают, что такие штаны только портят фигуру.
Представители сильной половины человечества считают, что такие штаны только портят фигуру.
  • Оверсайз
Мужчинам не нравятся бесформенные вещи, которые скрывают женскую фигуру.
Мужчинам не нравятся бесформенные вещи, которые скрывают женскую фигуру.
  • Тяжелые кроссовки
Такая обувь утяжеляет силуэт и образ.
Такая обувь утяжеляет силуэт и образ.
  • Вещи из мужского гардероба

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать одежду, в которой вы будете выглядеть стройнее.

Теги:
#Мода #Стиль
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