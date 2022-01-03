Все дело в фасоне: как выбрать джинсы, которые подчеркнут вашу фигуру

Джинсы являются универсальной одеждой, которая поможет выглядеть стильно

Задачи по хорошей посадке джинсов у всех разные. Часто, например, высокие девушки хотят немного визуально укоротить рост. Другие же наоборот – вытянуться или удлинить ноги. И те, и другие цели можно достичь правильным подбором фасона.

Об этом на своей странице в Instagram пишет стилист Татьяна Базлова.

Различные модели также по-разному влияют и на объёмы. Так, например, если вы хотите скрыть объём в бёдрах, то выбирайте полуприлегающие модели (прямые, slim fit, mom’s fit). Если хотите подчеркнуть изгибы, то, наоборот, облегающие в зоне бёдер (например, клёш).

Прямые джинсы

Базовая модель, подходящая всем типам фигур. Могут быть укороченные и полной длинны, на разных уровнях талии. Для эффекта длинных ног выбирайте высокую талию и полную длину.

Джинсы slim fit

Это лучшая альтернатива скинни. И те, и другие – узкие, но slim fit – полуприлегающие, в то время как скинни плотно облегают ноги. Подходят большинству типов фигур и являются идеальной базой.

Джинсы клеш

Нельзя утверждать, что клеш не идет невысоким. Если они длинные (закрывают обувь на 2/3) и на высокой талии, то они наоборот вытянут силуэт. Укороченные клеш визуально укорачивают рост.

Широкие джинсы

Джинсы Wide Leg подойдут тем, кто любит более расслабленные образы. Если выбрать высокую талию и полную длину, то они визуально удлиняют ноги. Но, в отличие от прямых и клеш, не будут так стройнить силуэт.

Джинсы-кюлоты

Кюлоты – это укороченные джинсы. Могут быть прямыми и широкими. Они способны сильно укоротить рост, особенно если имеется контраст между ними, обувью и колготами. Если контраста нет, то эффект укорачивания будет значительно меньше.

Джинсы с разрезами, подворотами или накладными карманами

Разрезы стройнят и вытягивают. Подвороты, в случае, если они контрастные, немного дробят, не являются базой. Накладные карманы локально расширяют место, где они расположены.

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