Названа популярная вещь из СССР, которая станет настоящим модным хитом этой зимы

Этот вид сапожек чрезвычайно практичен.

Мода циклична, и те вещи, которые были популярны несколько десятков лет назад, довольно часто обретают новую жизнь и сегодня. Так, например, ретро-платья и меховые шапки родом из СССР снова возвращают свою популярность. В моду входит и обувь, которая была популярна много лет назад. Так, например, хитом зимы 2022 стали валенки.

Об этом пишет "Домашний очаг".

Валенки были чрезвычайно популярной обувью у наших бабушек, ведь они не только удобные, но и отлично согревают в холодную зиму. Со временем валенки утратили свои позиции, и модница перестали уделять этой обуви должного внимания. Однако современная валяная обувь — это отдельная тема для дизайнерских разработок, и сегодняшние модели выполнены в самых разных цветах и различных стильных фасонах.

Валенки бывают самых разных цветов

Валенки отлично сохраняют тепло даже в самые сильные морозы. Именно поэтому они особо актуальны зимой, когда столбики термометров опускаются до минусовых значений. Сейчас в тренде авторские валенки — дизайнеры украшают их вышивкой, стразами или декоративной тесьмой. Также актуальны валенки-ботинки со шнуровкой в спортивном стиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи из бабушкиного гардероба будут актуальными в 2022 году.