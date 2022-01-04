7 вещей с зимней распродажи, которые преобразят ваш гардероб

Чтобы избежать ненужных покупок, нужно знать важные правила шопинга на зимних распродажах.

Зимняя распродажа — это один из самых "опасных" периодов для каждой модницы. Большие скидки создают возможности приобрести те вещи, которые давно хотелось, или просто для того, чтобы обновить свой гардероб, сделав его более трендовым. Однако очень часто получается так, что во время сейлов покупаются вещи, которые потом не носятся.

Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Инстаграм рассказала, что нужно делать, чтобы этого избежать. Она считает, что главным секретом успеха на распродажах является целенаправленный поиск вещи. В идеале, перед походом на распродажу нужно составить список покупок.

Стилист отмечает, что в приоритете должны быть вещи базового гардероба. Например, если у вас отсутствуют в гардеробе универсальные джинсы, то искать нужно именно их.

Вещи, которые стоит купить во время распродажи

Базовая рубашка нейтрального оттенка

Брюки базового кроя

Базовые джинсы

Челси и сапоги-трубы

Акцентный или базовый свитер

Базовое пальто или пуховик

Водолазка и футболка

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