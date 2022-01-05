Мода не "обнуляется": топ-5 трендов, которые перешли в 2022 год

Эти вещи сохранили свою популярность

Минувший 2021 год в некоторой мере был скуп на модные новинки из-за пандемии и других сопутствующих факторов. Однако в новом 2022 году все ждут актуальной модной феерии в показах именитых модельеров.

Как мы знаем, мода переменчива, но надо понимать, что в конце сезона (и даже года) она не "обнуляется". Как пишет Harper's Bazaar, мы заберем в этот год пять модных трендов.

Athflow

Само название athflow – от сочетания слов athleisure (тот самый "спорт-шик") и flow ("поток"). Это красивые и вполне элегантные вещи — рубашки, брюки, платья и даже костюмы. Они могут быть объемными, струящиеся, часто сшиты из эластичных и мягких тканей.

Бахрома

Бахрому также можно носить, например, в формате платья.

Перья

Наряд с перьями подходит не только для вечеринок, но и для повседневного образа.

Обувь на платформе

Мини

К весне юбки и платья станут еще короче. Эксперты советуют не боятся показать ноги.

Каждый сезон мода предлагает нам яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни. Чтобы выглядеть достойно и стильно, не обязательно полагаться только на вкусы кутюрье. Нужно еще знать про базовые вещи, которые должны быть у каждой модницы.