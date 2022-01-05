Укр

Мода не "обнуляется": топ-5 трендов, которые перешли в 2022 год

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
Что будет модно в 2022 году Новость обновлена 05 января 2022, 09:52
Что будет модно в 2022 году

Эти вещи сохранили свою популярность

Минувший 2021 год в некоторой мере был скуп на модные новинки из-за пандемии и других сопутствующих факторов. Однако в новом 2022 году все ждут актуальной модной феерии в показах именитых модельеров.

Как мы знаем, мода переменчива, но надо понимать, что в конце сезона (и даже года) она не "обнуляется". Как пишет Harper's Bazaar, мы заберем в этот год пять модных трендов.

Athflow

Само название athflow – от сочетания слов athleisure (тот самый "спорт-шик") и flow ("поток"). Это красивые и вполне элегантные вещи — рубашки, брюки, платья и даже костюмы. Они могут быть объемными, струящиеся, часто сшиты из эластичных и мягких тканей.

Бахрома

Бахрому также можно носить, например, в формате платья.

Перья

Наряд с перьями подходит не только для вечеринок, но и для повседневного образа.

Обувь на платформе

Мини

К весне юбки и платья станут еще короче. Эксперты советуют не боятся показать ноги.

Каждый сезон мода предлагает нам яркие тренды, которые не всегда легко адаптировать к реальной жизни. Чтобы выглядеть достойно и стильно, не обязательно полагаться только на вкусы кутюрье. Нужно еще знать про базовые вещи, которые должны быть у каждой модницы.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Мода 2022
Протесты в Алматы продолжаются
Новости СНГ
Захватывают авто и догоняют копов: протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протесты в Алматы продолжаются
Захватывают авто и догоняют копов: протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (видео)
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься
Дата публикации
Категория
"Минус" возвращается в Украину
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов
Дата публикации
Категория
Рождество 2022 - колядки и щедровки для взрослых и детей
Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен