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Никогда не надевайте это: 5 модных вещей из СССР, которые безвозвратно вышли из моды

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мода в СССР - что сейчас не носят Новость обновлена 05 января 2022, 13:58
Мода в СССР - что сейчас не носят

Эти предметы одежды давно не актуальны

Мода очень переменчивая. Многие трендовые вещи во времена СССР канули в Лету, при этом все же сохранились некоторые предметы одежды, обретающие свою популярность в новом году.

Какие вещи окончательно потеряли свою актуальность и исчезли из гардероба современного человека, пишет novyny.live.

Береты с помпоном

Многие головные уборы с помпонами остаются модными годами, но вот береты стали более элегантными, что и отличает их от своих предшественников. Ранее "Телеграф" писал, какие береты будут в тренде в 2022 году.

Мужские штаны-клеш

Такие брюки носили и рабочие, и моряки. Сейчас существуют разные модели брюк, и пока мода на них вернулась для девушек.

Вязаные жилетки

Женщины в Советском Союзе нередко вязали такие жилетки для своих детей или внуков. Сейчас дизайнеры во всем мире стараются улучшить эту вещь. Благодаря им в моду вошли модели в клетку, оверсайз.

Блузки в цветочек

В современном мире моды замысел с цветочками остался прежним, однако теперь дизайнеры создают совсем другие вещи.

Мужская рубашка

Нет, рубашка остается неизменной классикой, а вот с длиной ее рукавов есть нюанс — короткие рукава уже не в моде.

Те вещи, которые были популярны несколько десятков лет назад, довольно часто обретают новую жизнь и сегодня. Так, например, хитом зимы-2022 стали валенки.

Теги:
#Мода #СССР
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