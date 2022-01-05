Так уже не модно: стилист назвала зимние антитренды и показала их на фото

Такие вещи уже не актуальны

Провести ревизию в своем гардеробе можно и не только перед Новым годом. Начать жизнь с чистого листа можно всегда, главное прислушиваться к рекомендациям специалистов. В сфере моды стилисты каждый сезон предлагают своим почитательницам советы, которые делают из них настоящих "стиляг". Стоит добавить, что есть вещи, которые перекочевали в новый 2022 год, а есть такие, которые остались в прошлом. О последних сегодня и поговорим.

Модный эксперт Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме рассказала, какие вещи могут сделать ваш образ не актуальным и чем их лучше заменить.

Зимние антитренды 2022: что сейчас немодно

Шубы

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям. Они точно прослужат вам долгое время. Такие "дорогие гусеницы", как на фото ниже, не актуальны.

Почти гусеничка

Неактуальны и жилеты в таком исполнении:

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Шуба и "дорогая пуговица"

Вариации "богатых пуговиц" не актуальны.

Праздничные свитера

Такие скандинавские мотивы актуальны из года в год. Однако лучше отдавать предпочтение моделям без лишней нагруженности, "сказочности" и детализации. Также важно, чтобы свитер не обтягивал вас полностью.

Сапоги

Актуальны модели с прямым голенищем, самостоятельно держащим форму.

Жилет

Выбирайте жилеты средней или высокой плотности вязки, полуприлегающего или свободного кроя. Жилет не должен полностью обтягивать вас.

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Меха

Выбирайте парки и пуховики без меховой отделки, либо с небольшими меховыми оторочками.

Комплекты

Комплекты шарф, шапка + перчатки не актуальны. Отдавайте предпочтение некомплектным лаконичным аксессуарам. Если хотите шарф и шапку в одном оттенке, выбирайте из разных материалов или с разной вязкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не всегда модные течения "заходят" на все 100%. Часто некоторые тренды вызывают много споров и не принимаются модниками и модницами.