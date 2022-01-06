"Обычным людям что носить?": модные тренды 2022-го года вызвали недоумение пользователей сети (фото)

Не все тренды нового 2022-го года пришлись по вкусу модницам.

Мода не стоит на месте и постоянно либо движется вперед, либо идет по кругу, что доказывает то, что в 2022-м году некоторые вещи, которые были стильными в СССР, снова возвращаются. Также среди трендов нового года можно заметить и веяние 2000-х.

Стилист Настя Хохлова на своей странице в Инстаграм (absolutely_nastya) рассказала о трендах 2022-года, наглядно показав их на фото. Среди этих вещей можно увидеть несколько трендов из 2000-х, такие, как бриджи, а также бикини-топы.

Модные тренды 2022

Овальные разрезы

Чепчики

Корсеты

Браслет на плечо

Разрез посередине

Анорак

Высокая платформа

Платье с брюками

Микро-мини

Бриджи

Яркий трикотаж

Бикини-топ

Однако не все эти вещи пришлись по вкусу модницам. В комментариях многие отметили, что эти тренды придумывают "сумасшедшие", часть вовсе не понимает как такое носить, но также присутствуют и представительницы из армии "мне все нравится".

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.