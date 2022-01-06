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"Обычным людям что носить?": модные тренды 2022-го года вызвали недоумение пользователей сети (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Новые тренды 2022 года Новость обновлена 06 января 2022, 10:25
Новые тренды 2022 года

Не все тренды нового 2022-го года пришлись по вкусу модницам.

Мода не стоит на месте и постоянно либо движется вперед, либо идет по кругу, что доказывает то, что в 2022-м году некоторые вещи, которые были стильными в СССР, снова возвращаются. Также среди трендов нового года можно заметить и веяние 2000-х.

Стилист Настя Хохлова на своей странице в Инстаграм (absolutely_nastya) рассказала о трендах 2022-года, наглядно показав их на фото. Среди этих вещей можно увидеть несколько трендов из 2000-х, такие, как бриджи, а также бикини-топы.

Модные тренды 2022

  • Овальные разрезы
  • Чепчики
  • Корсеты
  • Браслет на плечо
  • Разрез посередине
  • Анорак
  • Высокая платформа
  • Платье с брюками
  • Микро-мини
  • Бриджи
  • Яркий трикотаж
  • Бикини-топ

Однако не все эти вещи пришлись по вкусу модницам. В комментариях многие отметили, что эти тренды придумывают "сумасшедшие", часть вовсе не понимает как такое носить, но также присутствуют и представительницы из армии "мне все нравится".

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды
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