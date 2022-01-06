Вышли из моды окончательно и бесповоротно: 5 самых устаревших трендов зимы-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 331
Если не хотите выглядеть старомодной в 2022-м году, то эти куртки и шубы пора выбросить.
Зима в самом разгаре, а это значит, что самыми актуальными вещами продолжают оставаться теплая и верхняя одежда. Мы уже рассказывали о том, какие шубы модные в 2022-м году, а также о трендовых теплых вещах, которые обязательно должны быть в вашем зимнем гардеробе. А теперь давайте разберемся как "не надо".
Как пишет Harper's Bazaar, в 2022-м году есть как минимум пять фасонов курток, шуб и пальто, которые стоит избегать в этом сезоне, чтобы не выглядеть старомодно.
Основные антитренды в зимней верхней одежде
- Расклешенные шубы
Нет ни одной девушки, которую бы крой "колокольчик" украсил. Подобные фасоны лишь полнят, прибавляют возраст и искажают пропорции фигуры. Поэтому если у вас есть такая шуба или пуховик, лучше оставить их в ушедшем 2021-м году.
- Пуховики с мехом
Меховые воротники, карманы и манжеты на пуховиках уже свое отжили. Подобный декор убьет ваш стиль напрочь, поэтому их лучше избегать.
- Норковые шубы "в пол"
Да, это роскошные модели, но из прошлого, куда они и тащат их хозяйку в 2022-м году. Поэтому, если в вашем гардеробе все еще есть такая шуба длины макси, то без сожаления оставляйте ее в уходящем году.
- Пуховики-платья
Очень часто сочетание несочетаемого ни к чему хорошему не приводит, ну максимум на один сезон. И ера таких пуховиков как раз прошла. Мало того, что это смотрится старомодно, так такой пуховик еще и неудобен.
- Верхняя одежда с коротким рукавом
Помимо того, что рукава 3/4 и 7/8 на шубах или куртках давно не актуальны, так они еще и очень непрактичны, особенно в сильные морозы. Чтобы не замерзнуть в такой куртке/шубе, нужно либо постоянно носить длинные перчатки, либо всегда надевать под них плотные вещи с длинным рукавом. Согласитесь не всегда это красиво и удобно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой верхней одежде стоит отдать предпочтение в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-