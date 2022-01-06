Вышли из моды окончательно и бесповоротно: 5 самых устаревших трендов зимы-2022

Если не хотите выглядеть старомодной в 2022-м году, то эти куртки и шубы пора выбросить.

Зима в самом разгаре, а это значит, что самыми актуальными вещами продолжают оставаться теплая и верхняя одежда. Мы уже рассказывали о том, какие шубы модные в 2022-м году, а также о трендовых теплых вещах, которые обязательно должны быть в вашем зимнем гардеробе. А теперь давайте разберемся как "не надо".

Как пишет Harper's Bazaar, в 2022-м году есть как минимум пять фасонов курток, шуб и пальто, которые стоит избегать в этом сезоне, чтобы не выглядеть старомодно.

Основные антитренды в зимней верхней одежде

Расклешенные шубы

Нет ни одной девушки, которую бы крой "колокольчик" украсил. Подобные фасоны лишь полнят, прибавляют возраст и искажают пропорции фигуры. Поэтому если у вас есть такая шуба или пуховик, лучше оставить их в ушедшем 2021-м году.

Замените устаревшую модель прямыми оверсайз-вариантами, предпочтительно из эко-меха.

Пуховики с мехом

Меховые воротники, карманы и манжеты на пуховиках уже свое отжили. Подобный декор убьет ваш стиль напрочь, поэтому их лучше избегать.

А вот меховые воротники на пальто снова в тренде.

Норковые шубы "в пол"

Да, это роскошные модели, но из прошлого, куда они и тащат их хозяйку в 2022-м году. Поэтому, если в вашем гардеробе все еще есть такая шуба длины макси, то без сожаления оставляйте ее в уходящем году.

Такие шубы выглядят грузно и прибавляют возраст.

Пуховики-платья

Очень часто сочетание несочетаемого ни к чему хорошему не приводит, ну максимум на один сезон. И ера таких пуховиков как раз прошла. Мало того, что это смотрится старомодно, так такой пуховик еще и неудобен.

Такие фасоны лучше заменить на прямую оверсайз-куртку.

Верхняя одежда с коротким рукавом

Помимо того, что рукава 3/4 и 7/8 на шубах или куртках давно не актуальны, так они еще и очень непрактичны, особенно в сильные морозы. Чтобы не замерзнуть в такой куртке/шубе, нужно либо постоянно носить длинные перчатки, либо всегда надевать под них плотные вещи с длинным рукавом. Согласитесь не всегда это красиво и удобно.

Лучше выбирать модели с длинным рукавом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой верхней одежде стоит отдать предпочтение в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.