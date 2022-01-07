Мода глазами мужчин: нелепые тренды, которые вызывают смех (фото)
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Оказывается, наши бабушки подхватили модные веяния не подозревая об этом
Такие тренды в одежде и обуви, представленные ниже, рискнет надеть не каждый, так как эти вещи, мягко говоря, как минимум странные. Некоторые идеи дизайнеров вызывают лишь иронию и вопросы, хотя мы не осуждаем людей, которые выражаются так, как им нравится.
Желание выделиться из толпы иногда приводят к курьезным ситуациям, на которые обратила внимание модный эксперт Майя Кривобокова в Инстаграме.
"Телеграф" представляет читателям подборку веселых ассоциаций с модными трендами под названием "Модно vs Жизненно".
Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.
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