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Мода глазами мужчин: нелепые тренды, которые вызывают смех (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Модно vs Жизненно" - как воспринимают тренды Новость обновлена 07 января 2022, 16:19
"Модно vs Жизненно" - как воспринимают тренды

Оказывается, наши бабушки подхватили модные веяния не подозревая об этом

Такие тренды в одежде и обуви, представленные ниже, рискнет надеть не каждый, так как эти вещи, мягко говоря, как минимум странные. Некоторые идеи дизайнеров вызывают лишь иронию и вопросы, хотя мы не осуждаем людей, которые выражаются так, как им нравится.

Желание выделиться из толпы иногда приводят к курьезным ситуациям, на которые обратила внимание модный эксперт Майя Кривобокова в Инстаграме.

"Телеграф" представляет читателям подборку веселых ассоциаций с модными трендами под названием "Модно vs Жизненно".

Колготки-сапоги... А если в гости пришла, в трусах ходить?
Колготки-сапоги... А если в гости пришла, в трусах ходить?
Меховые тапки для "выхода"
Меховые тапки для "выхода"
Резиновые ботинки. Можно сразу с огорода в клуб
Резиновые ботинки. Можно сразу с огорода в клуб
Ушанка - хорошая вещь, которую можно одолжить у дедушки
Ушанка - хорошая вещь, которую можно одолжить у дедушки
Балаклава. Ну, здесь без комментариев
Балаклава. Ну, здесь без комментариев
Цветочный принт, который найдется в гардеробе практически каждой бабушки и мамы
Цветочный принт, который найдется в гардеробе практически каждой бабушки и мамы
Обувь таби очень смахивает на копыта
Обувь таби очень смахивает на копыта
Платки были в тренде всегда
Платки были в тренде всегда

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.

Теги:
#Мода #Юмор #Приколы
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