Мода глазами мужчин: нелепые тренды, которые вызывают смех (фото)

Оказывается, наши бабушки подхватили модные веяния не подозревая об этом

Такие тренды в одежде и обуви, представленные ниже, рискнет надеть не каждый, так как эти вещи, мягко говоря, как минимум странные. Некоторые идеи дизайнеров вызывают лишь иронию и вопросы, хотя мы не осуждаем людей, которые выражаются так, как им нравится.

Желание выделиться из толпы иногда приводят к курьезным ситуациям, на которые обратила внимание модный эксперт Майя Кривобокова в Инстаграме.

"Телеграф" представляет читателям подборку веселых ассоциаций с модными трендами под названием "Модно vs Жизненно".

Колготки-сапоги... А если в гости пришла, в трусах ходить?

Меховые тапки для "выхода"

Резиновые ботинки. Можно сразу с огорода в клуб

Ушанка - хорошая вещь, которую можно одолжить у дедушки

Читайте также: Категория Мода Из серии "не для слабонервных": 5 женских трендов, которые не нравятся мужчинам Есть женская одежда, которая не очень нравится мужчинам, а некоторую они просто не переносят и не понимают.

Балаклава. Ну, здесь без комментариев

Цветочный принт, который найдется в гардеробе практически каждой бабушки и мамы

Обувь таби очень смахивает на копыта

Платки были в тренде всегда

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.