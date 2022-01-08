Модные тренды 2022 года, от которых все будут без ума (фото)

Модные тенденции в этом году вдохновлены 2000-ми

Все новое – хорошо забытое старое. Исключение не является и модой, и она постоянно возвращается. Сейчас дизайнеры предлагают на сегодняшний день одежду моделей "нулевых". Ранее "Телеграф" писал, что мы забираем в 2022 год моду на бахрому и перья.

К этим трендам, как пишет издание Harper's Bazaar, также присоединяются акценты на заниженную талию и неоновые оттенки.

Топ-8 трендов 2022 года, которые перекочевали из 2000-х

Акцент на ноги

Девиз 2022 года звучит так: "не надо стесняться". Тренд на сексуальность набирает обороты в этом году.

Вырезы повсюду

Просто блеск

В моде будут платья, которые сияют, сверкают и переливаются.

Заниженная талия

Корсеты

Корсет — орудия соблазнения, которое окажется в центре внимания этой весной.

Животный инстинкт

Благодаря зодиакальному Тигру в моде — анималистичные принты.

Ультрафиолет

По версии института Pantone, цветом года стал Very Peri — нежный оттенок фиолетового.

Неон

Также не сдают позиций "кислотные" цвета из 80-х.

Чтобы вы были в курсе модных новинок ранее "Телеграф" рассказывал о трендах 2022-го года, которые вызывают неоднозначное отношение, а также о вещах, которые нужно убрать из гардероба прямо сейчас, чтобы не стать модным аутсайдером в новом году.