Модные тренды 2022 года, от которых все будут без ума (фото)
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Модные тенденции в этом году вдохновлены 2000-ми
Все новое – хорошо забытое старое. Исключение не является и модой, и она постоянно возвращается. Сейчас дизайнеры предлагают на сегодняшний день одежду моделей "нулевых". Ранее "Телеграф" писал, что мы забираем в 2022 год моду на бахрому и перья.
К этим трендам, как пишет издание Harper's Bazaar, также присоединяются акценты на заниженную талию и неоновые оттенки.
Топ-8 трендов 2022 года, которые перекочевали из 2000-х
Акцент на ноги
Девиз 2022 года звучит так: "не надо стесняться". Тренд на сексуальность набирает обороты в этом году.
Вырезы повсюду
Просто блеск
В моде будут платья, которые сияют, сверкают и переливаются.
Заниженная талия
Корсеты
Корсет — орудия соблазнения, которое окажется в центре внимания этой весной.
Животный инстинкт
Благодаря зодиакальному Тигру в моде — анималистичные принты.
Ультрафиолет
По версии института Pantone, цветом года стал Very Peri — нежный оттенок фиолетового.
Неон
Также не сдают позиций "кислотные" цвета из 80-х.
Чтобы вы были в курсе модных новинок ранее "Телеграф" рассказывал о трендах 2022-го года, которые вызывают неоднозначное отношение, а также о вещах, которые нужно убрать из гардероба прямо сейчас, чтобы не стать модным аутсайдером в новом году.
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