Что носить зимой вместо надоевшей шапки: 5 стильных идей от Андре Тана (фото)

Модельер рассказал о теплых альтернативах

Выбор шапки для холодной поры в большинстве случаев оказывается очень трудным. Для модниц важно выглядеть на все 100%, поэтому их интересует не только качество вещи, но и также ее актуальность. Мы уже знаем, какие головные уборы пора выбросить, ведь они совсем немодные. В этом материале пойдет речь о том, чем заменить надоевшую шапку.

Украинский дизайнер Андре Тан (Андрей Тищенко) у себя в Инстаграме назвал пять теплых стильных альтернатив, которые подойдут к любому зимнему образу.

Чем заменить шапку зимой-2022

Капор

Капор можно сочетать с абсолютно любой одеждой. Обратите особое внимание на пару "капор + пуховик-одеяло". Это будет хитом сезона.

Балаклава

Этот головной убор лучше носить с гладкими волосами, так как он плотно прилегает к голове. Носить ее следует с объемной шубой из искусственного меха.

Косынка

Косынки отлично смотрятся с любым овалом лица. Их можно сочетать с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Панама

Стоит остановиться на спокойных оттенках.

Чепец

Лучше сочетать аксессуар с пальто-оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. По обуви — ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил.

Ранее мы выяснили, какие модели шапок являются трендовыми в сезоне зима 2022, а также как сочетать головной убор со вторым по популярности теплым аксессуаром — шарфом, об антитрендах которых мы писали ранее.