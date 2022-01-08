Что носить зимой вместо надоевшей шапки: 5 стильных идей от Андре Тана (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 194
Модельер рассказал о теплых альтернативах
Выбор шапки для холодной поры в большинстве случаев оказывается очень трудным. Для модниц важно выглядеть на все 100%, поэтому их интересует не только качество вещи, но и также ее актуальность. Мы уже знаем, какие головные уборы пора выбросить, ведь они совсем немодные. В этом материале пойдет речь о том, чем заменить надоевшую шапку.
Украинский дизайнер Андре Тан (Андрей Тищенко) у себя в Инстаграме назвал пять теплых стильных альтернатив, которые подойдут к любому зимнему образу.
Чем заменить шапку зимой-2022
Капор
Капор можно сочетать с абсолютно любой одеждой. Обратите особое внимание на пару "капор + пуховик-одеяло". Это будет хитом сезона.
Балаклава
Этот головной убор лучше носить с гладкими волосами, так как он плотно прилегает к голове. Носить ее следует с объемной шубой из искусственного меха.
Косынка
Косынки отлично смотрятся с любым овалом лица. Их можно сочетать с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.
Панама
Стоит остановиться на спокойных оттенках.
Чепец
Лучше сочетать аксессуар с пальто-оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. По обуви — ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил.
Ранее мы выяснили, какие модели шапок являются трендовыми в сезоне зима 2022, а также как сочетать головной убор со вторым по популярности теплым аксессуаром — шарфом, об антитрендах которых мы писали ранее.
- Дата публикации
-
- Категория
-