Вещь с "криминальным" прошлым: назван самый модный аксессуар 2022 года (фото)

Этот аксессуар перекочевал в тренды 2022 года из "криминального стиля".

Многие девушки зимой игнорируют головне уборы, потому что часто не могут подобрать то, что им подходит. Однако сейчас мир моды очен разнообразен, и каждая сможет найти что-то по вкусу. Чтобы вы были в курсе модных трендов, мы уже рассказывали о теплых стильных альтернативах зимней шапке, а в этом материале мы остановимся лишь на одной из них — балаклаве.

В 2022-м балаклавы считаются самым модным аксессуаром года, и все это благодаря TikTokу и поколению Z, сообщает издание Daily Star. Видео с хештегом balaclava в соцсети набрали в общей сложности более 117 миллионов просмотров.

Стоит отметить, что долгое время балаклавы ассоциировались с преступниками: этот головной убор с отверстиями только для глаз помогал обеспечить практически полную неузнаваемость для нарушителей закона. Сегодня же этот предмет гардероба выпускается в различных расцветках и стилях.

Как носить балаклаву?

Стилист Марина Снитко на своей странице в Инстаграме отметила, что помимо того, что балаклава — это самый теплый головной убор, еще одной "причиной" их популярности стала пандемия коронавируса. Во времена, когда защитные маски для лица стали постоянным аксессуаром, ношение балаклавы — это идеальный вариант: и от вируса защитит, и от холодов.

Также стилист показала несколько вариантов того, как можно носить самый модный зимний аксессуар 2022-го года. Отметим, что балаклавы хорошо сочетаются с пальто, шубами и пуховиками.

Ранее мы выяснили, какие модели шапок являются трендовыми в сезоне зима 2022, а также как сочетать головной убор со вторым по популярности теплым аксессуаром — шарфом, об антитрендах которых мы писали ранее.