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Чем заменить наскучившую шапку зимой: 7 стильных вариантов (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Стильные головные уборы Новость обновлена 12 января 2022, 10:44
Стильные головные уборы

Панама, косынка и капор — можно подобрать стильный вариант на любой вкус.

У такого необходимого зимнего аксессуара как шапка есть множество как поклонников, так и противников. Именно для тех, кому обычная шапка уже надоела, стилисты подобрали несколько необычных вариантов, которые станут отличной модной заменой привычному аксессуару.

Трендовую подборку сделала в своем Инстаграм стилист Тати Базлова.

Стандартная шапка бини, конечно, в любом случае нужна, поскольку является универсальной базовой вещью, отмечает стилист. Однако помимо нее можно найти еще массу более оригинальных вариантов на любой вкус.

Чем заменить шапку зимой

  • Панамой, ушанкой или специальным воротником с капюшоном (они бывают шерстяными или дутыми стёгаными).
  • Чуть менее практичная история — меховая кепка, уши она не прикроет. Но отлично будет смотреться в сочетании с любым капюшоном. А это уже решение.
  • Капор — это 2 в 1. Он и шарф заменит, и образ не перегрузит.
  • Косынка — вариант, скорее, на более тёплые времена. Идеально сочетается с шерстяным или другим зимним пальто.

Ранее "Телеграф" писал, какой аксессуар был назван самым модным в 2022-м году.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды
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