Чем заменить наскучившую шапку зимой: 7 стильных вариантов (фото)

Панама, косынка и капор — можно подобрать стильный вариант на любой вкус.

У такого необходимого зимнего аксессуара как шапка есть множество как поклонников, так и противников. Именно для тех, кому обычная шапка уже надоела, стилисты подобрали несколько необычных вариантов, которые станут отличной модной заменой привычному аксессуару.

Трендовую подборку сделала в своем Инстаграм стилист Тати Базлова.

Стандартная шапка бини, конечно, в любом случае нужна, поскольку является универсальной базовой вещью, отмечает стилист. Однако помимо нее можно найти еще массу более оригинальных вариантов на любой вкус.

Чем заменить шапку зимой

Панамой, ушанкой или специальным воротником с капюшоном (они бывают шерстяными или дутыми стёгаными).

Чуть менее практичная история — меховая кепка, уши она не прикроет. Но отлично будет смотреться в сочетании с любым капюшоном. А это уже решение.

Капор — это 2 в 1. Он и шарф заменит, и образ не перегрузит.

Косынка — вариант, скорее, на более тёплые времена. Идеально сочетается с шерстяным или другим зимним пальто.

Ранее "Телеграф" писал, какой аксессуар был назван самым модным в 2022-м году.