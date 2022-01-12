Чем заменить наскучившую шапку зимой: 7 стильных вариантов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 124
Панама, косынка и капор — можно подобрать стильный вариант на любой вкус.
У такого необходимого зимнего аксессуара как шапка есть множество как поклонников, так и противников. Именно для тех, кому обычная шапка уже надоела, стилисты подобрали несколько необычных вариантов, которые станут отличной модной заменой привычному аксессуару.
Трендовую подборку сделала в своем Инстаграм стилист Тати Базлова.
Стандартная шапка бини, конечно, в любом случае нужна, поскольку является универсальной базовой вещью, отмечает стилист. Однако помимо нее можно найти еще массу более оригинальных вариантов на любой вкус.
Чем заменить шапку зимой
- Панамой, ушанкой или специальным воротником с капюшоном (они бывают шерстяными или дутыми стёгаными).
- Чуть менее практичная история — меховая кепка, уши она не прикроет. Но отлично будет смотреться в сочетании с любым капюшоном. А это уже решение.
- Капор — это 2 в 1. Он и шарф заменит, и образ не перегрузит.
- Косынка — вариант, скорее, на более тёплые времена. Идеально сочетается с шерстяным или другим зимним пальто.
Ранее "Телеграф" писал, какой аксессуар был назван самым модным в 2022-м году.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-