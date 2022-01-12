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Только зря выбросите деньги: топ-5 вещей, которые не стоит покупать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вещи, о которых вы пожалеете после покупки Новость обновлена 12 января 2022, 14:03
Вещи, о которых вы пожалеете после покупки

Вещи, на которые вы лишь зря потратите деньги.

Очень часто, особенно во время распродаж, девушки скупают те вещи, которые они давно хотели, или же "самые трендовые" модели, на которые раньше денег не было. Однако также часто эти вещи так и остаются лежать в шкафах. Какие вещи стоит купить во время распродажи мы уже рассказывали ранее, а теперь пора поговорить о тех предметах гардероба, которые покупать не стоит.

Стилист Елена Баканова на своей странице в Инстаграм рассказала пяти вещах, о покупке которых вы наверняка пожалеете. Купив что-то из этой подборки вы только выбросите деньги на ветер.

Вещи, которые не стоит покупать

  • Дорогая белая футболка. Речь идет именно о дорогостоящей вещи. Белую футболку очень легко можно запачкать и даже испортить, поэтому будет очен обидно если это будет дорогая вещь.
  • Неудобная обувь. Вряд ли вы будете носить такую обувь. Не пренебрегайте своим комфортом ради даже самой стильной вещи на свете.
  • Некомфортное нижнее белье. Бюстгальтеры нужно выбирать обязательно по размеру и следить за тем, чтобы чашечки были в пору. В приоритете — белье из качественных, натуральных материалов.
  • Одежда на похудение. Такие вещи так и остаются "мотивационными". Они могут годами лежать в шкафу и вы их носить не будете.
  • Меховые изделия из масс-маркета. В такие шубы не вшиваются утеплители, поэтому зимой вы банально замерзнете.

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимняя мода #Молодежная мода
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