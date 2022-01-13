Деньги на ветер: 6 фасонов джинс, которые нужно немедленно выбросить (фото)

Эти модели только испортят вашу фигуру.

Джинсы — это одна из самых популярных вещей в гардеробе каждой девушки. Они удобные, подойдут практически под любой стиль, и неприхотливы в уходе. Однако их также нужно уметь правильно подбирать, учитывая тренды моды и особенности своей фигуры. Мы уже рассказывали, как выбирать джинсы, которые подчеркнут вашу фигуру, а теперь покажем те модели, которые нужно поскорее выбросить.

Стились Олеся Потипако на своей странице в Инстаграм опубликовала небольшую "шпаргалку" по выбору джинсов, в которой рассказала о тех фасонах, которые только уродуют фигуры.

Виды джинс, которые нужно выбросить

Модели с низкой посадкой⁣⁣⠀

Такие джинсы открывают живот, удлиняют талию и визуально укорачивают ноги.⁣⁣⠀⠀⁣⁣⠀

Слишком короткие джинсы⁣⁣⠀

Из-за слишком короткой длины джинс, бедра начинают выглядеть гораздо шире, а ноги короче.

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Джинсы скинни⁣⁣⠀

Скинни подчеркивают все анатомические изгибы, соответственно ноги приобретают следующий вид: слишком широкие бедра и очень тонкий низ, что вовсе не красит девушек. Полностью отказываться от скинни не обязательно, однако нужно учитывать свои анатомические особенности и правильно их сочетать. ⁣⁣⠀

Джинсы с большими дырами на коленях⁣⁣⠀

Эта вещь не представляет собой ничего плохого, если знать меру, и "дырки" — это лишь небольшие потертости на карманах. Джинсы со слишком большими дырами сложно сочетать с чем-то, и они визуально укорачивают ноги.⁣⁣⠀

Джинсы цвета индиго

Мало того, что такой цвет сейчас не актуален, так он ещё и сложно сочетается с другими цветами. Лучше выбрать классический голубой или просто чёрный.

Потертости на джинсах

Потертости смотрится не аккуратно и поношено.

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.