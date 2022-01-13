Потеряли актуальность: вещи, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

В этом году придется отказаться от черных леггинсов и туфель на шпильках

Модные тенденции очень цикличны, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.

Профессиональные стилисты рассказали, какие модные вещи не будут актуальны в этом году, пишет Insider.

Как отмечают модные эксперты, от базовых черных леггинсов до туфель на шпильке — вот одежда и аксессуары, от которых вам следует избавиться.

Простые леггинсы заменят комбинезонами

"Если вы собираетесь на обед, а не на йогу, я рекомендую вместо этого выбрать комбинезон или леггинсы с разрезными швами".

Платформы и танкетки удобнее, чем туфли на шпильке

Поскольку многие люди по-прежнему проводят больше времени дома из-за пандемии, неудивительно, что высокие каблуки не в тренде. Стилист рекомендует ботинки челси, ботинки на платформе и каблуки как стильную и удобную альтернативу заоблачным шпилькам.

Полные мешковатые наряды теряют популярность

Мешковатые наряды 2021 года уступят место более "стройным" формам в этом году. Если вы не совсем готовы расстаться с удобной одеждой, сочетание более свободных вещей с облегающими (например, широкие брюки с облегающим свитером) может быть сбалансированным и стильным.

Более широкие джинсы затмевают джинсы скинни

Джинсы скинни стоит исключить из своего гардероба уже сейчас. "Теперь есть широкий выбор более свободных, модных джинсовых стилей на выбор", — отмечает эксперт.

Пора сменить микросумку на более вместительную

Микросумки — крошечные кошельки, в которые можно поместить только мобильный телефон или связку ключей — были популярны в прошлом году, но эта тенденция исчезает.

Топы с открытыми плечами уже устарели

"Хотя они по-прежнему нравятся многим женщинам, эта тенденция существует уже некоторое время и просто начинает немного надоедать", — говорит стилист и модель Тара Дюпюи.

Замените неудобные вязаные свитера более легкими многослойными вещами

"Люди понимают, что эта вещь может ограничивать движения ваших рук", — сказал личный стилист Ли Уильямс. В качестве легкого верхнего слоя вы можете выбрать шаль или большой шарф.

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Подумайте о замене массивных кроссовок на более узкие

"Я никогда не была в восторге от этой тенденции в обуви, поэтому я рада, что в 2022 году на смену массивным кроссовкам пришли мюли или более узкие кожаные кроссовки", — сказала Дюпюи.

Велосипедки должны быть только для спортивного образа

"Тенденция носить спортивные велосипедки как повседневную одежду определенно идет на убыль", — сказала Дюпюи. Стилист предложила найти более удобную альтернативу, например, шорты или брюки paperbag ("бумажный пакет").

Одежду с принтом тай-дай могут заменить более "взрослые" модели

"Тенденция тай-дай была молодежной и игривой, но этот стиль уже постепенно уходит, поскольку мы начинаем возвращаться к более формальным образам", — сказала Дюпюи.

Панамы в стиле ретро снова выходят из моды

"Правда в том, что ретро-шляпы (шляпы-ведра) могут выглядеть слишком небрежно или даже глупо", — сказал Уильямс. "В 2022 году вам лучше надеть классическую бейсболку".

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Принт шахматной доски тоже "исчезает"

Если вам все еще нравится этот образ, попробуйте добавить его в свой наряд в небольших дозах, например, шарф в шахматную клетку или сумочку приглушенных оттенков.

Чтобы быть стильной в новом году, вам также нужно знать о вещах, приобретая которые вы только зря потратите деньги. Какие пять вещей нельзя покупать, чтобы в итоге не разочароваться — смотрите в нашем предыдущем материале.