Потеряли актуальность: вещи, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас
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В этом году придется отказаться от черных леггинсов и туфель на шпильках
Модные тенденции очень цикличны, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.
Профессиональные стилисты рассказали, какие модные вещи не будут актуальны в этом году, пишет Insider.
Как отмечают модные эксперты, от базовых черных леггинсов до туфель на шпильке — вот одежда и аксессуары, от которых вам следует избавиться.
Простые леггинсы заменят комбинезонами
"Если вы собираетесь на обед, а не на йогу, я рекомендую вместо этого выбрать комбинезон или леггинсы с разрезными швами".
Платформы и танкетки удобнее, чем туфли на шпильке
Поскольку многие люди по-прежнему проводят больше времени дома из-за пандемии, неудивительно, что высокие каблуки не в тренде. Стилист рекомендует ботинки челси, ботинки на платформе и каблуки как стильную и удобную альтернативу заоблачным шпилькам.
Полные мешковатые наряды теряют популярность
Мешковатые наряды 2021 года уступят место более "стройным" формам в этом году. Если вы не совсем готовы расстаться с удобной одеждой, сочетание более свободных вещей с облегающими (например, широкие брюки с облегающим свитером) может быть сбалансированным и стильным.
Более широкие джинсы затмевают джинсы скинни
Джинсы скинни стоит исключить из своего гардероба уже сейчас. "Теперь есть широкий выбор более свободных, модных джинсовых стилей на выбор", — отмечает эксперт.
Пора сменить микросумку на более вместительную
Микросумки — крошечные кошельки, в которые можно поместить только мобильный телефон или связку ключей — были популярны в прошлом году, но эта тенденция исчезает.
Топы с открытыми плечами уже устарели
"Хотя они по-прежнему нравятся многим женщинам, эта тенденция существует уже некоторое время и просто начинает немного надоедать", — говорит стилист и модель Тара Дюпюи.
Замените неудобные вязаные свитера более легкими многослойными вещами
"Люди понимают, что эта вещь может ограничивать движения ваших рук", — сказал личный стилист Ли Уильямс. В качестве легкого верхнего слоя вы можете выбрать шаль или большой шарф.
Подумайте о замене массивных кроссовок на более узкие
"Я никогда не была в восторге от этой тенденции в обуви, поэтому я рада, что в 2022 году на смену массивным кроссовкам пришли мюли или более узкие кожаные кроссовки", — сказала Дюпюи.
Велосипедки должны быть только для спортивного образа
"Тенденция носить спортивные велосипедки как повседневную одежду определенно идет на убыль", — сказала Дюпюи. Стилист предложила найти более удобную альтернативу, например, шорты или брюки paperbag ("бумажный пакет").
Одежду с принтом тай-дай могут заменить более "взрослые" модели
"Тенденция тай-дай была молодежной и игривой, но этот стиль уже постепенно уходит, поскольку мы начинаем возвращаться к более формальным образам", — сказала Дюпюи.
Панамы в стиле ретро снова выходят из моды
"Правда в том, что ретро-шляпы (шляпы-ведра) могут выглядеть слишком небрежно или даже глупо", — сказал Уильямс. "В 2022 году вам лучше надеть классическую бейсболку".
Принт шахматной доски тоже "исчезает"
Если вам все еще нравится этот образ, попробуйте добавить его в свой наряд в небольших дозах, например, шарф в шахматную клетку или сумочку приглушенных оттенков.
Чтобы быть стильной в новом году, вам также нужно знать о вещах, приобретая которые вы только зря потратите деньги. Какие пять вещей нельзя покупать, чтобы в итоге не разочароваться — смотрите в нашем предыдущем материале.
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