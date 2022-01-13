Укр

В магазине пригодится: стилист назвала тренды в юбках-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Все новое – хорошо забытое старое Новость обновлена 13 января 2022, 21:06
Все новое – хорошо забытое старое

Стилист назвала актуальные модели, которые завоевывают подиумы

Обсудив стильные образы с юбками разных моделей, пора поговорить о том, какие модели юбок будут актуальны в 2022 году. Сохраните в заметках, чтобы не прогадать с выбором юбки в магазине.

Стилист Татьяна Базлова перечислила тренды наступившего года. Кроме этого, модный эксперт дала несколько рекомендаций с луками, которые помогут выглядеть стильно и не допустить модных промахов:

  • Низкая талия заполонила подиумы, скоро заполонит и рейлы магазинов. Но ее появление не означает отмену тренда на талию высокую;
  • тотальное обтягивание в юбках остается неактуальным. Классическая юбка-карандаш — хоть и узкая, но с полуприлеганием;
  • длину выбираем комплиментарную силуэту. Да, на пике популярности сейчас мини, но это не отменяет актуальности и других длин.

Тренды юбок 2022 года — фото

Юбка с брюками и шортами

Накладные карманы на бедрах

Запахи и ряд пуговиц

"Цыганская" или ярусная юбка

Широкое плиссе

Мини длина и низкая талия

Юбка "солнце" и трапеция

Разрезы и баска

Напомним, что зима — это не повод отказываться от модных и красивых вещей. Даже юбку можно подобрать такую, которая согреет в холодную пору. Как быть стильной и не мерзнуть — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Юбки #Тренды #Мода 2022
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