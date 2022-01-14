З запахом и объемные: каким пуховикам отдать предпочтения в этом сезоне (фото)
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Стилист поделилась подборкой наиболее актуальных и универсальных моделей
Пуховики бывают разными, и очень много барышень путаются в их разнообразии. Ранее мы уже писали, какие модели этой теплой верхней одежды давно вышли из моды. Теперь можно обратить внимание на тренды пуховиков в 2022 году.
Стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме рассказала, какие модели считаются наиболее актуальными и универсальными в этом сезоне.
Какие пуховики вошли в моду-2022
Укороченные
Очень удобны, если вы часто передвигаетесь на машине.
Длина миди
Отличный вариант не только для образов с джинсами/брюками, но и платьями или юбками.
Модели з запахом
Идеальный вариант, если вы хотите подчеркнуть талию.
Средней длины
Пастельная гамма
В 2022 году особенно актуальны образы в пастельных и светлых оттенках.
Объемные
Очень комфортны в носке. Позволяют создать многослойные образы и поддевать различные позиции.
Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно. Ранее мы писали с чем комбинировать шубу. В предыдущем материале мы рассказывали о том, с чем носить зимний пуховик, чтобы выглядеть на все 100%.
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