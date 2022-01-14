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З запахом и объемные: каким пуховикам отдать предпочтения в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Трендовые пуховики зимнего сезона 2022 Новость обновлена 14 января 2022, 13:07
Трендовые пуховики зимнего сезона 2022

Стилист поделилась подборкой наиболее актуальных и универсальных моделей

Пуховики бывают разными, и очень много барышень путаются в их разнообразии. Ранее мы уже писали, какие модели этой теплой верхней одежды давно вышли из моды. Теперь можно обратить внимание на тренды пуховиков в 2022 году.

Стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме рассказала, какие модели считаются наиболее актуальными и универсальными в этом сезоне.

Какие пуховики вошли в моду-2022

Укороченные

Очень удобны, если вы часто передвигаетесь на машине.

Длина миди

Отличный вариант не только для образов с джинсами/брюками, но и платьями или юбками.

Модели з запахом

Идеальный вариант, если вы хотите подчеркнуть талию.

Средней длины

Пастельная гамма

В 2022 году особенно актуальны образы в пастельных и светлых оттенках.

Объемные

Очень комфортны в носке. Позволяют создать многослойные образы и поддевать различные позиции.

Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно. Ранее мы писали с чем комбинировать шубу. В предыдущем материале мы рассказывали о том, с чем носить зимний пуховик, чтобы выглядеть на все 100%.

Теги:
#Мода #Стиль #Пуховики #Мода 2022
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