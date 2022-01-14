Все тренды года найдете в бабушкином шкафу: в моду вернулись винтажные вещи из 60-х (фото)

В тренде стили, как у знаменитостей Зоуи Дешанель и Алексы Чанг

За последние пару лет мешковатые джинсы, укороченные топы и футболки с надписями 1990-х годов стали популярными среди молодых модниц. А теперь еще и ретро-тенденция привлекла внимание стильных пользовательниц социальных сетей.

Стиль, который ассоциируется с такими знаменитостями, как Зоуи Дешанель и Алекса Чанг, заключается в том, чтобы носить винтажную одежду, пишет Daily Mail.

Черпая вдохновение в модных стилях 1960-х и 70-х годов, "старческая" тенденция включает в себя красочные колготки, большие воротники, свободные платья, кардиганы, блузки, горошек и банты. Этот тренд будет преобладать и в 2022 году.

Винтажный стиль американской актрисы Зоуи Дешанель

В качестве обуви модные инфлюенсеры выбирают балетки и туфли Мэри Джейн (с закругленным носком и ремешком на подъеме). Также этот стиль включает в себя бахрому, гольфы, сумки-ранцы, очки в круглой оправе, береты, шляпы и повязки на голову.

Знаменитый стилист Миранда Холдер рассказала, что воссоздание прошлых эпох является обычным явлением для цикличной моды. Особенно эксперт подчеркивает, что покупатели "отчаянно" хотят выглядеть более женственно после пандемии.

"После последних двух лет, которые были в значительной степени омрачены пандемией, мы отчаянно пытаемся вырваться из нашей домашней одежды и принять все, что заставляет нас чувствовать себя более женственными", — отмечает Холдер.

Стилист рекомендует сочетать настоящие старинные вещи с современной модой. Чтобы не выглядеть неряшливо, выбирайте облегающие вещи, которые дополняют вашу фигуру.

Стоить добавить, что трикотажные вещи также входят в новый винтажный тренд. О том, с чем лучше сочетать трикотажную одежду — смотрите в нашем материале.