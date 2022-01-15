Не стоит тратить деньги уже сейчас: тренды, которые потеряют актуальность в 2022-м (фото)

Покупать нежелательно, но носить пока можно

Объемные вещи, которые так долго занимали лидирующие позиции, теряет актуальность. Об этом говорит стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала об актуальных юбках в 2022 году.

По словам эксперта, сейчас модные тенденции будут направлены на облегающие вещи, а тотальный оверсайз останется только в качестве изделий к образу.

Ниже представлен не список антитрендов, но тех вещей, которые постепенно уходят в прошлое — вкладываться в их покупку уже не стоит, но носить пока можно совершенно смело.

Тренды, которые уйдут в 2022 году

Тотал лук в стиле оверсайз

Новый тренд на "нулевые" и облегание силуэта вносит свои коррективы. Боле актуальным будет микс оверсайз изделий с облегающими и полуприлегающими вещами.

Микросумки

Есть один признак, по которому легко отличить тренд, который быстро выйдет из моды — он броский, неожиданный, удивляющий. Тренд на микросумки нас покидает.

Квадратный мис

Он действительно медленно сходит на нет. Пока что носим смело, но от покупки новой пары обуви с квадратным мысом Татьяна Базлова рекомендует воздержаться. Исключение — обувь на каблуке на высокой пирамидной платформе.

Бермуды

Речь идет именно о брюках-бермудах. К современной базе можно отнести только бермуды-шорты.

Тотальный спорт

Образы со спортивными костюмами и кроссовками в городском формате — всё. После долгого периода удаленок и изоляций нам хочется праздника, элегантности и лоска. Поэтому на подиумах мы сейчас видим больше блеска и меньше спортивной темы.

Отметим, что мода циклична, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.