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Не стоит тратить деньги уже сейчас: тренды, которые потеряют актуальность в 2022-м (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Избегайте эти вещи уже сегодня Новость обновлена 15 января 2022, 15:59
Избегайте эти вещи уже сегодня

Покупать нежелательно, но носить пока можно

Объемные вещи, которые так долго занимали лидирующие позиции, теряет актуальность. Об этом говорит стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала об актуальных юбках в 2022 году.

По словам эксперта, сейчас модные тенденции будут направлены на облегающие вещи, а тотальный оверсайз останется только в качестве изделий к образу.

Ниже представлен не список антитрендов, но тех вещей, которые постепенно уходят в прошлое — вкладываться в их покупку уже не стоит, но носить пока можно совершенно смело.

Тренды, которые уйдут в 2022 году

  • Тотал лук в стиле оверсайз

Новый тренд на "нулевые" и облегание силуэта вносит свои коррективы. Боле актуальным будет микс оверсайз изделий с облегающими и полуприлегающими вещами.

  • Микросумки

Есть один признак, по которому легко отличить тренд, который быстро выйдет из моды — он броский, неожиданный, удивляющий. Тренд на микросумки нас покидает.

  • Квадратный мис

Он действительно медленно сходит на нет. Пока что носим смело, но от покупки новой пары обуви с квадратным мысом Татьяна Базлова рекомендует воздержаться. Исключение — обувь на каблуке на высокой пирамидной платформе.

  • Бермуды

Речь идет именно о брюках-бермудах. К современной базе можно отнести только бермуды-шорты.

  • Тотальный спорт

Образы со спортивными костюмами и кроссовками в городском формате — всё. После долгого периода удаленок и изоляций нам хочется праздника, элегантности и лоска. Поэтому на подиумах мы сейчас видим больше блеска и меньше спортивной темы.

Отметим, что мода циклична, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Антитренды #Мода 2022
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