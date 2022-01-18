Самая актуальная одежда в 2022-м году: в моду возвращаются забытые тренды из 2000-х (фото)

Доставайте из шкафа припрятанные капри или бриджи и обрезайте свои юбки к длине мини.

"Все новое — это хорошо забытое старое" — поговорка, которая идеально описывает цикличность моды. Совсем недавно мы писали, что трендами 2022-го года стали вещи в стиле 1960-х и 70-х годов, как стилисты к ним добавили и стиль 2000-х.

Стилист Оксана Денисова в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, что многие ее коллеги и сами в шоке, что эти вещи снова возвращаются в моду, однако "никогда не говори никогда". Она составила небольшую подборку, в которой рассказала какие именно тренды 2000-х возвращаются.

Денисова также добавила, что мало отличать модную вещь от не модной, важно еще уметь подбирать ее по фигуре, чтобы не выглядеть безвкусно. Также не стоит переживать о том, что эти вещи не "сидят" на вас или по просто не нравятся вам: необязательно все это носить, чтобы быть модной. Помимо этих трендов, есть еще множество других.

Тренды 2000-х, которые возвращаются в 2022-м:

Обтягон прям по фигуре

Мини все, что можно

Кропы

Бра и еще больше белья наружу

Низкая посадка

Капри и бриджи

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.