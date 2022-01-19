Превратят вас в тетку: 6 вещей, которые старят (фото)
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Очень часто девушки и не знают, что носят одежду в стиле "тетка/бабушка".
А вы знали, что вещи из вашего гардероба обладают магическими свойствами? Они могут как сделать вас моложе, так и сильно прибавить вам возраст. Именно поэтому важно, чтобы гардероб всегда был актуальным, и правильно подобранным, чтобы вы не выглядели на несколько лет старше.
Стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчицами модной шпаргалкой. В ней она отметила, что прическа и ухоженность имеют большое значение в создании элегантного образа, но помимо этого есть одежда, которая может напрочь испортить любой образ и даже добавит моднице возраст, а то и превратит ее в тетку.
Вещи, которые превращают женщину в тетку
- Неподходящий принт.
Цветочные принты и пейсли могут выделить на лице то, что вы в себе даже не замечали — грубые, мужские черты. Особенно виден этот эффект летом, когда летние платья с цветочным принтом особо популярны.
- Мешковатая одежда.
Такие вещи всегда выглядят расхлябанными, неаккуратными и неэлегантными. Также они добавляют небрежности и неприятных ассоциаций.
- Унылые цвета.
Важно понимать, что при составлении базового гардероба с использованием базовых нейтральных цветов нужно учитывать, как обязательное условие, и качество вещей, которое в масс-маркете "хромает".
- Рюши и оборки
Эти элементы, особенно у лица, редко кому подходят, особенно, если они вялые и безжизненно свисают.
- Хлипкость
Хлипкая ткань =вялая ткань =небрежность. Такие вещи смотрятся неопрятно.
- Украшательство
Это когда вы выбираете вещь красивую саму по себе: с цветочками, бусинками и т.п. А на деле — это только добавляет вам возраст и делает из вашего стиля — теткинский.
Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.
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