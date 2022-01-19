Превратят вас в тетку: 6 вещей, которые старят (фото)

Очень часто девушки и не знают, что носят одежду в стиле "тетка/бабушка".

А вы знали, что вещи из вашего гардероба обладают магическими свойствами? Они могут как сделать вас моложе, так и сильно прибавить вам возраст. Именно поэтому важно, чтобы гардероб всегда был актуальным, и правильно подобранным, чтобы вы не выглядели на несколько лет старше.

Стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчицами модной шпаргалкой. В ней она отметила, что прическа и ухоженность имеют большое значение в создании элегантного образа, но помимо этого есть одежда, которая может напрочь испортить любой образ и даже добавит моднице возраст, а то и превратит ее в тетку.

Вещи, которые превращают женщину в тетку

Неподходящий принт.

Цветочные принты и пейсли могут выделить на лице то, что вы в себе даже не замечали — грубые, мужские черты. Особенно виден этот эффект летом, когда летние платья с цветочным принтом особо популярны.

Мешковатая одежда.

Такие вещи всегда выглядят расхлябанными, неаккуратными и неэлегантными. Также они добавляют небрежности и неприятных ассоциаций.

Унылые цвета.

Важно понимать, что при составлении базового гардероба с использованием базовых нейтральных цветов нужно учитывать, как обязательное условие, и качество вещей, которое в масс-маркете "хромает".

Рюши и оборки

Эти элементы, особенно у лица, редко кому подходят, особенно, если они вялые и безжизненно свисают.

Хлипкость

Хлипкая ткань =вялая ткань =небрежность. Такие вещи смотрятся неопрятно.

Украшательство

Это когда вы выбираете вещь красивую саму по себе: с цветочками, бусинками и т.п. А на деле — это только добавляет вам возраст и делает из вашего стиля — теткинский.

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.