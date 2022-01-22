Придется открывать низ живота: тренды, которые врываются к нам в 2022-й год (фото)
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Модельеры ностальгируют по трендам "нулевых"
Судя по всем весенне-летним коллекциям впереди нас ждет яркий, красочный легкий и вдохновляющий год. Заниженная талия, неон и перья — тренды, которые актуальны в наступившем 2022-м.
Персональный стилист Майя Кривобокова назвала топ-8 актуальных вещей, которые возвращаются к нам из 2000-х.
- Заниженная талия
Главный тренд этого года. Начинаем готовиться к лету и активно приводить в порядок фигуру.
- Цвет Veri Peri
Главным цветом 2022 года по версии института Pantone стал Veri Peri — оттенок синего, который очень близок к сиреневому.
- Неон
Кислотные цвета не сдают позиций, а кажется только становятся еще популярнее. Незаметной в этом тренде вы точно не останетесь.
- Вырезы и разрезы
Тренд на сексуальность набирает обороты, а вырезы теперь появляются даже в самых неожиданных местах: на талии, под грудью, на спине.
- Откровенное мини
Судя по всему, самая красивая часть женского тела по версии дизайнеров — ноги. Во всяком случае, именно на них будет направлено все внимание в 2022-м году.
- Перья
Пандемия, вслед за яркими цветами вернула перья. Джинсы, футболка, юбка — прекрасно все. Тренд, естественно, только для сухой погоды.
- Платье с брюками
Интересный тренд. Начало было положено еще в прошлом году, но именно сейчас начнется настоящая активность.
- Открытые плечи
Одним из ярких трендов весенне-летнего сезона являются "открытые плечи", в частности, платья с открытыми плечами, а также блузы и топы в этом фасоне.
Добавим, что в моду 2022-ого года возвращаются не только тренды "нулевых", но и винтажный вещи из 60-х. Стиль знаменитых актрис, таких как Зоуи Дешанель и Алексы Чанг, становится любимым среди молодых модниц.
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