Придется открывать низ живота: тренды, которые врываются к нам в 2022-й год (фото)

Модельеры ностальгируют по трендам "нулевых"

Судя по всем весенне-летним коллекциям впереди нас ждет яркий, красочный легкий и вдохновляющий год. Заниженная талия, неон и перья — тренды, которые актуальны в наступившем 2022-м.

Персональный стилист Майя Кривобокова назвала топ-8 актуальных вещей, которые возвращаются к нам из 2000-х.

Заниженная талия

Главный тренд этого года. Начинаем готовиться к лету и активно приводить в порядок фигуру.

Цвет Veri Peri

Главным цветом 2022 года по версии института Pantone стал Veri Peri — оттенок синего, который очень близок к сиреневому.

Неон

Кислотные цвета не сдают позиций, а кажется только становятся еще популярнее. Незаметной в этом тренде вы точно не останетесь.

Вырезы и разрезы

Тренд на сексуальность набирает обороты, а вырезы теперь появляются даже в самых неожиданных местах: на талии, под грудью, на спине.

Откровенное мини

Судя по всему, самая красивая часть женского тела по версии дизайнеров — ноги. Во всяком случае, именно на них будет направлено все внимание в 2022-м году.

Перья

Пандемия, вслед за яркими цветами вернула перья. Джинсы, футболка, юбка — прекрасно все. Тренд, естественно, только для сухой погоды.

Платье с брюками

Интересный тренд. Начало было положено еще в прошлом году, но именно сейчас начнется настоящая активность.

Открытые плечи

Одним из ярких трендов весенне-летнего сезона являются "открытые плечи", в частности, платья с открытыми плечами, а также блузы и топы в этом фасоне.

Добавим, что в моду 2022-ого года возвращаются не только тренды "нулевых", но и винтажный вещи из 60-х. Стиль знаменитых актрис, таких как Зоуи Дешанель и Алексы Чанг, становится любимым среди молодых модниц.